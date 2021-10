Siamo alla fine delle fiere videoludiche? Una è stata appena chiusa definitivamente

La pandemia di Covid-19 ha decisamente cambiato il nostro modo di vivere e di approcciarci al lavoro.

Le difficoltà che tutto ciò ha creato non hanno lasciato indietro neanche il mondo videoludico, specialmente la parte dedicata alle fiere, che hanno dovuto abbandonare per ovvie ragioni la loro classica modalità in presenza e hanno subito rinvii e cancellazioni.

L’ultima vittima della situazione pandemica pare essere PAX South. Notizia recente è infatti che ReedPOP ha annunciato la cancellazione di PAX South senza avere dei piani su un eventuale ritorno della stessa. Il tutto per «una mancata crescita e la pandemia di Covid-19»

In un recente post sull’account ufficiale di PAX si legge che, mentre gli altri eventi PAX hanno registrato una crescita anno dopo anno, PAX South non lo ha fatto:

We have made the difficult decision to bring PAX South to an end for the foreseeable future. See the full statement below: pic.twitter.com/hW8J6wBzxb

— PAX (@pax) October 29, 2021