Niente Blizzcon nel 2022, Blizzard: meglio indirizzare allo sviluppo quelle energie

Activision Blizzard ha annunciato la cancellazione dell’evento Blizzcon, previsto per il 2022. La conferenza online in cui ci si sarebbero aspettati annunci e approfondimenti sui titoli attualmente in sviluppo e titoli di prossima lavorazione chiude i battenti anche quest’anno (dopo che era passata al solo formato digitale).

D’altronde l’evento in questione non ha certo attraversato un bel periodo (così come Blizzard stessa), aggravato anche dalla pandemia di Covid-19

Come sappiamo il colosso dell’industria videoludica rappresentato da Activision Blizzard non se la passa bene già da un po’ di tempo, visto gli enormi scandali che hanno funestato l’azienda.

Overwatch 2 è uno dei giochi più chiacchierati in produzione presso Blizzard Entertainment

La compagnia, publisher tra l’altro di Call of Duty, si è vista accusata di condotte gravissime associabili a molestie sessuali e disparità sul lavoro nei confronti dei suoi dipendenti dando inizio a indagini e accertamenti che sono attualmente ancora in corso.

Nonostante la cancellazione della famosa Blizzcon però, la compagnia non si è attardata a rassicurare gli appassionati confermando che annunci e update di videogiochi non mancheranno e non tarderanno ad arrivare, seppur “semplicemente” con un anno di ritardo.

Sul sito ufficiale di Blizzard infatti leggiamo:

«Abbiamo deciso di fare un passo indietro e cancellare la BlizzConline in programma per il prossimo anno […] È stata una decisione difficile per tutti noi, ma è quella giusta. Ogni BlizzCon necessita che tutto il gruppo di Activision Blizzard lavori all’unisono, è uno sforzo corale, alimentato dal desiderio di condividere ciò che creiamo con la community. In questo periodo, crediamo che l’energia necessaria per realizzare un evento simile sia meglio indirizzarla a supporto dei nostri sviluppatori per permettergli di lavorare al meglio sui nostri prossimi videogiochi. […] Un’ultima cosa, nonostante la cancellazione della BlizzConline di febbraio 2022, continueremo a fare degli annunci e a fornire degli aggiornamenti sui nostri giochi».

Insomma, un periodo difficile per l’azienda produttrice di Overwatch, gioco che tra l’altro ha visto un eroe cambiare nome dopo le accuse rivolte alla compagnia.

Ricordiamo inoltre che Blizzard ha da poco piazzato sul mercato il titolo che ha sancito il ritorno di un’amatissima saga.