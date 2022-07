Un big Nintendo potrebbe arrivare su PC, qualcuno ne è certo

Il mondo Nintendo è pieno zeppo di grandi giochi, sebbene raramente i marchi della Grande N invadono altre piattaforme (come ad esempio accaduto per il mercato mobile).

Giochi come Super Mario Odyssey (potete acquistarlo in consegna rapida su Amazon) non approderanno mai su console rivali, sebbene a quanto pare un gioco molto amato potrebbe invece sbarcare su PC.

Tra un classico gratis e l’altro a vantaggio dell’utenza Switch, c’è infatti chi è assolutamente certo che un titolo della Casa di Mario sbarcherà presto altrove.

Come riportato da GamesRadar, fan di Mario Kart Tour ritengono che il gioco di corse mobile potrebbe presto essere giocabile su PC grazie all’emulazione ufficialmente supportata.

Come ha scoperto l’utente di ResetEra MondoMega, i dataminer di un canale Discord gestito dai fan hanno trovato una serie di indizi che indicano la possibilità che il gioco approdi anche su PC nell’ultimo aggiornamento di Mario Kart Tour.

La prima scoperta che ha fatto insospettire la community è stata l’aggiunta del supporto al mouse: anche se questo potrebbe essere per meri scopi di sviluppo, i dataminer segnalano che sono apparsi anche altri riferimenti al supporto nativo dell’emulazione.

La tempistica coincide in qualche modo con un’iniziativa Android chiamata Google Play Games for PC, annunciato l’anno scorso da Google in occasione dei The Game Awards.

La compagnia aveva rivelato che la piattaforma avrebbe avuto intenzione di portare i giochi Android su PC utilizzando un’emulazione ‘ad alte prestazioni’ con la riproduzione cross-device di Android e Chrome OS da un’unica base di codice.

Al momento in cui scriviamo, la piattaforma è attualmente in fase beta, quindi è in ogni caso reale e funzionante.

Altri indicano anche la soluzione è quella ideata da Microsoft per le app Android su Windows Store, che prevede il supporto dell’Amazon App Store su Windows 11.

Sebbene gli indizi facciano pensare a questa possibilità, vale la pena notare che Nintendo non ha ancora confermato nulla.

Restando in tema, questa settimana potrete divertirvi senza costi aggiuntivi con uno spin-off davvero unico: Mario + Rabbids Kingdom Battle è la nuova prova gratis a tempo di Switch Online, disponibile da adesso.