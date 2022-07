Sì, anche Nintendo Switch rischia di essere introvabile a breve

Pensavamo che il 2022 potesse essere l’anno di svolta per il problema delle scorte, ma a quanto pare anche Nintendo Switch potrà soffrire a breve di problemi di produzione.

Anche se adesso il modello OLED è reperibile (anche su Amazon) insieme a tutte le altre versioni, questa situazione potrebbe cambiare nel futuro prossimo.

Ed è un peccato perché giusto qualche tempo fa Nintendo aveva mostrato una nuova versione di Switch OLED, un modello ispirato a Splatoon 3 meraviglioso.

Un hardware che potrebbe riuscire a non essere prodotto in quantità considerevoli, un problema che Sony sta affrontando in ogni modo possibile per quanto riguarda PS5.

Nintendo Switch ha sempre gestito il problema scorte con una certa facilità, e proprio per questo è riuscita a vendere un numero impressionante di copie.

Ma le cose potrebbero cambiare perché, come riporta GamesIndustry, i produttori delle componenti per console stanno avendo problemi ad approvvigionare Nintendo.

Un partner di produzione chiave per Nintendo Switch ha rivelato che sta riscontrando problemi nell’approvvigionamento dei componenti.

Hosiden Corp, partner chiave di produzione di Nintendo con sede a Osaka, ha rettificato le previsioni di vendita dell’anno fiscale precedentemente pubblicate, tramite un deposito inviato ieri alla Borsa di Tokyo.

La società ha affermato che ora non è in grado di offrire una proiezione ragionevole per l’intero anno finanziario, a causa di un mix di volatilità valutaria e incertezza sull’acquisto di semiconduttori

La Hosiden genera più della metà delle sue entrate attraverso la sua partnership con Nintendo per la produzione di Switch, e proprio per questo è plausibile pensare che si riferisca proprio alla produzione della console ibrida.

Nintendo aveva previsto di vendere 21 milioni di Switch entro il 31 marzo 2023, ma forse le stime potrebbero essere riviste nel futuro prossimo.

Per motivi simili, Sony sta correndo ai ripari per arrivare pronta alle festività natalizie, con una strategia per avere più PS5 possibile a disposizione.

Per quanto riguarda Switch, invece, la console si è aggiornata di recente: ecco le novità.