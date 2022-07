Disponibile un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch (che non cambia niente)

Se siete proprietari di Nintendo Switch, probabilmente non vi siete nemmeno accorti del fatto che la vostra console, se collegata a internet, abbia da poco installato un nuovo mini-aggiornamento di sistema. A scovare la cosa, però, è stato il dataminer conosciuto come OatmealDome che, come segnalato dal sito specializzato Nintendo Life, ha notato che da poco la casa di Kyoto ha introdotto alcuni piccoli update per Switch.

In particolare, si tratta di un aggiornamento che non vi dà notifiche né vi riavvia la console (come il precedente), ma che si installa silenziosamente, pensato per il firmware 14.1.2.

Come evidenziato dal dataminer, il motivo per cui non c’è bisogno di approvare il download o di un reboot risiede nel fatto che l’aggiornamento si scomodi in realtà a introdurre pochissime novità. Le uniche cose che fa, infatti, risiedono nell’aggiunta di ulteriori filtri per delle parole volgari o offensive che è possibile utilizzare sui servizi Nintendo – che vengono ora riconosciute e bloccate prima che possano turbare qualcuno.

Nintendo Switch OLED in azione

Sappiamo che Nintendo è sempre molto attenta a favorire un ambiente di gioco consono e accogliente, al punto che – dato che nelle chat vocali è difficile moderare cosa viene detto – ha anche scelto in alcuni casi di escludere del tutto la possibilità di interagire a voce con altri giocatori.

Tra le altre cose, secondo il dataminer ci sono stati degli aggiornamenti legati al bus, al bluetooth e ad alcuni pacchetti dati di sistema. Niente che modifichi l’esperienza del giocatore, ma probabilmente dei fix per eventuali punti che erano rimasti scoperti.

Il precedente aggiornamento chiave per Nintendo Switch (potete comprare su Amazon la OLED) era arrivato lo scorso mese di giugno e vi avevamo raccontato i suoi dettagli in una notizia dedicata.

La console della grande N, uscita ormai oltre cinque anni fa, continua la sua marcia e secondo uno studio è la più popolare sul nostro mercato. Il desiderio di Nintendo, che al lancio riferì di volerla rendere una console “personale”, il modo che ogni individuo di una famiglia avesse la sua, sembra insomma essersi decisamente realizzato.

A proposito di release recenti su Switch, vi raccomandiamo di dare un’occhiata a Live a Live e alla sua recensione, in cui il nostro Gianluca Arena ha premiato il ritorno di un classico che l’Occidente non aveva potuto sperimentare a suo tempo.