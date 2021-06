Sekiro diventa multiplayer (co-op e PVP): ecco come funziona

Gli utenti PC da oggi potranno giocare a Sekiro Shadows Die Twice, l’apprezzato titolo di From Software vincitore anche del premio di gioco dell’anno, anche in multiplayer, sia co-op che PVP.

Un modder conosciuto nella community di Dark Souls 3, l’utente LukeYui, ha infatti deciso di mettere mano anche a questo apprezzato titolo di From Software, che da adesso potrà essere giocato anche in compagnia dei vostri amici.

I fan ancora oggi si divertono molto a mettersi alla prova con il difficile titolo, riuscendo anche nell’impresa di sconfiggere più boss di fila senza subire alcun danno.

Tuttavia, c’è stato anche chi non l’ha ritenuto un gioco perfetto, elencando i diversi difetti posseduti dal titolo, tra i quali comunque non era stato incluso il multiplayer, assente dalla produzione.

Grazie a una mod potrete giocare Sekiro su PC in multiplayer.

Se facevate parte di quella categoria di giocatori che ritenevano l’assenza di una modalità multigiocatore un difetto grave, o quantomeno vi sarebbe piaciuto che fosse stato incluso fin dal principio, grazie a questa mod sarete in grado di migliorare la vostra esperienza.

Basterà semplicemente essere in possesso di una copia PC di Sekiro Shadows Die Twice, per poi scaricare ed installare l’apposita aggiunta al seguente indirizzo, seguendo accuratamente le istruzioni.

Prima di poter accedere alle funzionalità online, sarà necessario aver completato il tutorial del gioco ed arrivare al Tempio Dilapidato: una volta fatto ciò, sarà necessario utilizzare alcuni oggetti creati appositamente per le partite online.

Per creare una sessione online, sarà necessario utilizzare l’oggetto Cursed Emblem: a quel punto potremo invitare i nostri amici attraverso l’apposita funzione di Steam.

In questo modo potrete giocare anche in co-op l’intero gioco, grazie ad un sistema con le password importato direttamente da Dark Souls 3.

Per giocare invece con sconosciuti, potrete usare gli appositi strumenti per invadere altri mondi disponibili o invitare altri giocatori nel vostro mondo.

Ovviamente sarà necessario che tutti i giocatori interessati siano in possesso di questa particolare mod per accedere al gioco online: purtroppo non è ancora disponibile alcun metodo ufficiale per il multiplayer su console, per il quale si dovrà aspettare un’eventuale patch ufficiale degli sviluppatori.

Anche lo stesso Sekiro ha avuto modo di fare il processo inverso e sbarcare nel mondo di Dark Souls 3, portando con sé grazie ad una mod gli oggetti e le armi più iconiche.

In attesa che esca Elden Ring, l’ultimo titolo di From Software di cui finalmente conosciamo la data d’uscita, un fan particolarmente paziente ha deciso di dedicare ogni singolo giorno affrontando il boss finale di Sekiro.

Questa mod è l’ennesima dimostrazione che questo capolavoro continua ad essere apprezzato dai giocatori: in un nostro speciale abbiamo provato a spiegarvi perché Sekiro non ha mai lasciato le menti di chi l’ha giocato.