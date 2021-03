Sekiro invade Dark Souls 3 (con una valanga di armi e incantesimi)

Dark Souls 3 è un soulslike sicuramente straordinario, tanto che i fan ci si sono dedicati anima e cuore, spesso con alcune mod realmente sorprendenti in grado di dare un ulteriore slancio al titolo targato FromSoftware.

Ora, però, qualcuno si è cimentato in un’impresa davvero epica, portando il mondo di Sekiro: Shadows Die Twice nel regno di Lothric.

L’ultima mod di Dark Souls 3 porta nell’esperienza alcune delle armi più iconiche viste in Sekiro, introducendo una miriade di spade, incantesimi e set di mosse nel terzo capitolo della saga dark fantasy.

Non si tratta in ogni caso di modifiche estetiche e funzionali fini a loro stesse, visto che la lista viene costantemente aggiornata, aggiungendo volentieri nuove armi al set base. Poco sotto, trovate l’elenco di oggetti disponibili al momento in cui scriviamo:

Snake Eyes Handgonne

Phanom Kunai

Talon of Hatred

Kumogiri & Ashina Greatbow

Blades of Conquest

Tomb Greatstaff

Nitghtjar Sickle

Kusabimaru

Flame Vent

In basso, grazie a un’immagine è possibile anche vedere l’aspetto delle armi in questione:

Infine, poco sotto trovate la lista degli incantesimi lanciati usando R2 con Kusabimaru:

Whirlwind Slash

Nightjar Slash: Reversal

Ichimonji: Double

Ashina Cross

Praying Strikes: Exorcism

Shadowrush

Dragon Flash

One Mind

Floating Passage

Spiral Cloud Passage

Sakura Dance

Empowered Mortal Draw

Poco sorprendentemente, la mod di Dark Souls 3 è al momento disponibile solo ed esclusivamente per i possessori del gioco in versione PC, ed è scaricabile gratuitamente a questo indirizzo. Al momento, è piuttosto improbabile che possa essere messa a disposizione anche per l’utenza console.

Ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice è disponibile per PC Windows, PlayStation 4 e Xbox One, mentre Dark Souls 3 – pubblicato da Bandai Namco Entertainment – è acquistabile per le medesime piattaforme.