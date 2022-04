Sei un giocatore esperto di Elden Ring? Lo si capisce dagli ascensori

Elden Ring, il capolavoro di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware, ha visto un gran numero di giocatori avvicinarsi per la prima volta al genere dei soulslike.

Gli appassionati storici di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) hanno però avuto pane per i loro denti, visto che i veterani sanno quali sono i segreti e i trucchi da cercare in Elden Ring.

Difatti, tra un record del mondo e l’altro, ora è il turno di una curiosità che potrebbe riguardare ciascuno di voi.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore particolarmente abile ha infatti dimostrato che gli ascensori possono essere un’ottima cartina tornasole per distinguere i giocatori professionisti dalle nuove leve.

Il redditor u/dfthaman ha infatti portato all’attenzione della community una strategia divertente per i giocatori di Elden Ring, al fine di sfruttare al meglio i viaggi in ascensore.

Ruotando la telecamera intorno al personaggio per tutta la durata della discesa o della salita, qualsiasi passaggio nascosto in un muro a qualsiasi altezza può essere individuato.

Si tratta di percorsi ‘hole-in-the-wall’ a cui i giocatori dovranno fare attenzione al momento giusto per potervi accedere, e possono sfuggire molto facilmente a un occhio poco attento.

Il redditor u/RedFalcon505 fa notare anche che il giocatore ha però dimenticato di calpestare nuovamente il pulsante e poi scendere per vedere se c’è qualcosa di nascosto sotto la piattaforma (in effetti, Elden Ring nasconde molte aree accessibili in questo modo).

Questi suggerimenti possono sembrare poca cosa in termini di portata complessiva, ma in realtà sono fondamentali quando si tratta di risparmiare tempo prezioso o si desidera esplorare completamente una zona (oltre a testimoniare la propria bravura nei souslike).

Restando in tema, un modder ha deciso di realizzare alcune delle boss fight più richieste dai fan: per esempio, lo scontro tra Malenia e Maliketh.

Inoltre, due giocatori hanno scoperto un nuovo dettaglio sui Cleanrot Knights, dopo essere stati mandati a morire precipitando da un balcone in maniera drammatica.