Elden Ring, i boss si sfidano per scoprire chi è il più forte (grazie a un fan)

I boss di Elden Ring sono sicuramente i personaggi più amati di tutta la produzione realizzata da FromSoftware: oltre a essere incredibilmente difficili da affrontare presentano anche un design azzeccato, che ha permesso a molti di essi di conquistare presto il cuore di milioni di giocatori.

I fan sono arrivati dunque a immaginare spesso chi potesse vincere nei vari match-up tra i boss di Elden Ring (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition in offerta su Amazon), ma adesso grazie ai video di un noto modder sarà possibile osservare tanti epici scontri di persona, non dovendone più immaginare l’esito.

Il tutto è merito di Garden of Eyes, che in precedenza si era già fatto notare per aver fatto affrontare in duello Malenia e Radahn: in tale occasione aveva annunciato che probabilmente sarebbero arrivati altri scontri e, alla fine, così è stato.

Come riportato da Polygon, il tutto fa parte di una serie intitolata Boss vs Boss, dove vengono sottolineate le caratteristiche principali e la salute dei personaggi in questione prima di farli affrontare in spettacolari duelli.

Gli scontri si riveleranno sempre molto equilibrati, in quanto Garden of Eyes li farà affrontare in tre o quattro match, così da stabilire una volta per tutte chi è davvero il boss superiore in battaglia.

Il modder ha così deciso di realizzare alcune delle battaglie più richieste dai fan: per esempio, lo scontro tra Malenia e Maliketh è uno degli scontri più entusiasmanti che potrete osservare di seguito.

Un’altra battaglia popolare che vogliamo riproporvi è anche lo scontro tra Rennala e Morgott, particolarmente interessante per via dello stile di combattimento usato dai due boss:

Esistono però naturalmente tante altre sfide interessanti che potrete osservare nel canale YouTube di Garden of Eyes e allo stesso tempo arriveranno ulteriori scontri: chissà che un giorno non deciderà di fare una «battle royale» per stabilire chi sia davvero il boss più forte di sempre.

Del resto, un’operazione simile era già stata portata a termine da un altro utente, che ha svelato qual è il boss più forte di Dark Souls III dopo uno spettacolare scontro di gruppo.

Il modder è una delle figure più conosciute della community di Elden Ring e dei soulslike: recentemente aveva anche scoperto il settimo finale segreto, tagliato prima del lancio.