SEGA porta un altro videogioco al cinema, con il creatore di John Wick

Il successo di Sonic al cinema deve aver colpito SEGA, perché l’azienda sta continuando a portare sue IP sul grande schermo.

L'immortale mascotte ha trovato la sua consacrazione al cinema in fondo.

Avendo incassato tantissimo come film in sé, Sonic 2 è diventato rapidamente il film tratto dai videogiochi più importante di sempre, un record davvero impensabile.

E a pochi mesi dall’annuncio dell’arrivo dei film di Space Channel 5 e Comix Zone, SEGA prepara la produzione di un altro film dedicato ad uno dei suoi titoli.

Come riporta Deadline in esclusiva, il prossimo film videoludico di SEGA potrebbe essere un grande action perché si tratta del lungometraggio di Streets of Rage.

Lionsgate ha infatti acquisito l’adattamento cinematografico della storica serie di picchiaduro a scorrimento. Il responsabile del progetto sarà Derek Kolstad, creatore e sceneggiatore del franchise di John Wick, parlando di film d’azione.

Una produzione che è in sviluppo insieme a Toru Nakahara, responsabile del brand di Streets of Rage.

Nakahara, che ha prodotto il franchise di Sonic the Hedgehog al cinema con un incasso di più di 722 milioni di dollari, e che sarà anche il produttore di Sonic Prime, ha dichiarato:

«Lionsgate è oggi uno degli studi più dinamici nel settore dell’intrattenimento. Non vediamo l’ora di lavorare con loro, Derek e i nostri produttori stellari per dare vita a questa avvincente IP.»

Vedremo quindi tanti prodotti di intrattenimento basati sui mondi SEGA a quanto pare, tra cui il citato Sonic Prime che arriverà su Netflix nel periodo natalizio.

Sonic è sempre sulla cresta dell’onda in questo periodo, perché proprio di recente è uscito anche il tanto discusso Frontiers (qui trovate la recensione).

Per i veri fan di SEGA, invece, c’è qualcosa di cui essere felici oltre all’investimento nel mondo del cinema. Se per caso volete Dreamcast Mini, infatti, basta chiederlo.