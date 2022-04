Elden Ring nasconde il “travestimento perfetto” per sfuggire alle invasioni

Le invasioni di Elden Ring possono rappresentare uno dei momenti più divertenti per mettersi alla prova contro giocatori di tutto il mondo, ma possono anche diventare estremamente pericolose.

Non tutti gli utenti saranno felici infatti di ricevere invasioni in Elden Ring, al punto che la community ha iniziato a ideare diverse strategie per cercare di ingannare i propri aggressori.

Uno dei trucchi che si è rivelato più popolare è stato quello di fingersi un NPC, una tecnica che qualcuno ha utilizzato con una precisione impressionante.

L’utente Reddit EarlyDescription6576 ha invece deciso di adoperare un nuovo travestimento decisamente ingegnoso: il Senzaluce si è infatti finto un amichevole mercante (via Game Rant).

In Elden Ring è infatti possibile ottenere un set di equipaggiamento e armatura che trasformerà il nostro protagonista in un mercante: un trucco che l’utente ha deciso di utilizzare per evitare di affrontare il suo invasore.

Il fan ha infatti deciso di posizionarsi davanti a un focolare nella stessa identica maniera che utilizzerebbe il mercante dell’Interregno: la strategia sembra aver funzionato, dato che l’invasore non gli rivolge nemmeno lo sguardo e decide di andare avanti per cercare il giocatore.

Potete osservare voi stessi il divertente incontro nella clip video catturata dall’utente, che vi riproporremo qui di seguito:

Perché questo trucco possa aver successo sarà naturalmente necessario disfarsi dell’NPC originario: il giocatore ha dunque deciso di uccidere il mercante e nascondere il suo corpo, effettuando a tutti gli effetti una vera e propria sostituzione di persona.

Forse alcuni di voi lo considereranno un metodo decisamente drastico, ma alla fine il risultato è stato quello desiderato e il giocatore ha evitato uno scontro che avrebbe potuto essere fatale.

In ogni caso, pur essendo comunque un «crimine», non è assolutamente paragonabile all’uccisione dell’NPC più amato: un gesto che non prevede nemmeno l’assoluzione da parte del gioco.

A proposito di segreti, i fan hanno scoperto che esiste un settimo finale di Elden Ring nascosto: pur essendo molto interessante, purtroppo è stato tagliato dagli sviluppatori prima del lancio.