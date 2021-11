Batman Arkham Knight “risorge” con una bat-sorpresa

Batman Arkham Knight è l’ultimo capitolo del franchise uscito su PlayStation 4 e Xbox One, portando a conclusione la storica trilogia del Cavaliere Oscuro sviluppata dal team Rocksteady Studios.

Ispirandosi ai film di Christopher Nolan e non solo, la più famosa incursione di Batman nel mondo dei videogiochi ha sicuramente portato a nuova vita l’eroe targato DC Comics.

Vero anche che, dopo la fine della saga di Batman Arkham, i fan sono in attesa di Suicide Squad Kill the Justice League, il gioco che a quanto pare condividerà l’universo narrativo del Batman di Rocksteady.

Ma non solo: presto toccherà anche a Gotham Knights, titolo sviluppato da Warner Bros. Montreal che metterà in scena la Bat-Family al gran completo.

Ora, come riportato da Game Rant, sembra che qualcuno abbia deciso di far rivivere il gioco dedicato al Crociato Incappucciato, seppure a modo suo e in maniera purtroppo non ufficiale.

Un fan ha infatti realizzato in Arkham Knight quella che è a tutti gli effetti da bat-armatura che vedremo in The Batman, il prossimo film dedicato all’Uomo Pipistrello in uscita nei primi mesi del prossimo anno e interpretato questa volta da Robert Pattinson.

Trovate la sorprendente immagine poco più in basso, in tutto e per tutto simile alle skin ufficiali del gioco rilasciate nel corso degli anni:

Ovviamente, al momento non sono previsti ulteriori aggiornamenti o contenuti per Arkham Knight, visto che parliamo anche di un titolo della passata generazione di console (e che non ha in programma remastered o rifacimenti di alcun genere).

Ricordiamo in ogni caso che Gotham Knights a cura di Warner Bros. Montreal è stato rinviato al prossimo anno, cosa questa che darà tutto il tempo necessario agli sviluppatori.

Ma non solo: Rocksteady ha in programma il gioco dedicato alla Suicide Squad, il quale sarà ambientato a Metropolis e vedrà la presenza anche di Deadshot, Captain Boomerang e King Shark.

Infine, avete già visto infine anche il sorprendente fan-game tratto dal Batman diretto dal leggendario Tim Burton datato 1989?