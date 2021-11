Se siete fan di Zelda, sarete invidiosi di questa custodia per giochi Switch

Tra tutte le saghe di Nintendo, quella di The Legend of Zelda ha una tra le community più appassionate di sempre.

Il franchise che, con Breath of the Wild, è diventato ancora più conosciuto e famoso, anche nei confronti di chi non aveva mai giocato uno Zelda.

Talmente tanto che il sequel, annunciato due anni fa, è uno dei videogiochi più attesi del 2022 e potrebbe tornare addirittura durante i The Game Awards.

Un annuncio di cui si è parlato in questi giorni, ma che potrebbe rappresentare anche un altro videogioco dedicato a Zelda, addirittura un inedito,

Gli appassionati di The Legend of Zelda si riconoscono tra i tanti anche per la passione che mettono nell’acquistare i gadget a tema, o addirittura di crearne di nuovi.

C’è chi ha creato qualsiasi cosa a tema Zelda, davvero gli oggetti più impensabili, talmente tanto che una custodia porta cartucce di Nintendo Switch è curiosamente la cosa meno strana a cui pensare.

La creazione è opera di un utente di Reddit – ovviamente – che ha utilizzato la stampante 3D per creare la più preziosa delle custodie per contenere i giochi della console ibrida.

Come potete vedere dal breve filmato qui sopra, il modello della Triforza si presta perfettamente a questo scopo. La custodia ha anche delle pratiche calamite per mantenerla salda ed evitare che si apra.

La custodia personalizzata a forma di Triforza di Zelda può contenere fino a 9 giochi, ma anche altrettante Micro SD come questa, una vera chicca soprattutto per chi scarica molti titoli da eShop.

Una creazione davvero pregiata, che l’utente condivide nel post originale. Utile quasi quanto il set di saponi a forma di rupia, il gadget che non sapevate di volere fino ad ora.

Altri tipi di fan, invece, lavorano più con i videogiochi in senso stretto, e c’è chi ribalta completamente la grafica degli Zelda facendoli diventare ancora più belli.