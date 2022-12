Se siete fan dei giochi Riot Games dovreste abbonarvi a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass ha accolto moltissimi titoli e non solo first party ovviamente, perché a breve arriverà la produzione di Riot Games.

Gli autori del granitico League of Legends, che ha invaso Amazon di gadget di ogni tipo, porteranno infatti una parte dei suoi videogiochi all’interno del servizio in abbonamento di Microsoft.

L’annuncio era stato dato per la prima volta a giugno, durante lo showcase di Xbox nei meandri della Summer Game Fest 2022, ma non erano emersi dettagli.

E mentre Xbox Game Pass accoglie sempre nuovi giochi, tra cui due che sono arrivati proprio qualche ora fa, a breve i fan dei giochi Riot Games avranno un motivo in più per abbonarsi.

Come conferma ulteriormente il blog di Xbox in una nota di oggi, i videogiochi di Riot Games faranno la loro comparsa all’interno di Xbox Game Pass a partire dal 12 dicembre.

Trattandosi di videogiochi free to play non sembra una sorpresa troppo grande in fin dei conti, se non fosse che gli abbonati al servizio Microsoft avranno dei vantaggi unici.

I videogiochi Riot Games all’interno di Xbox Game Pass avranno infatti una serie di contenuti sbloccati, tra cui moltissimi che normalmente sarebbero a pagamento o richiederebbero comunque tempo per essere sbloccati.

Per ottenerli sarà possibile collegare la propria app Xbox per all’account Riot Games a partire dal 12 dicembre, dopodiché si potrà ottenere:

Valorant

Tutti gli agenti attuali

Accesso a tutti i nuovi agenti non appena vengono pubblicati

Aumento del 20% di PE per il Battle Pass, Pass evento e per l’avanzamento del contratto agente attivo

League of Legends

Tutti gli oltre 160 campioni

Accesso a tutti i nuovi campioni non appena vengono rilasciati

Aumento PE del 20%.

Legends of Runeterra

Tutte le carte nel set Foundations

Teamfight Tactics

Strateghi Piccole Leggende a 1-Stella

4 skin Arena disponibili fino ad aprile 2023 e 1 skin Arena con rotazione mensile successiva

League of Legends: Wild Rift (in arrivo a gennaio):

Tutti gli oltre 80 campioni

Accesso immediato a tutti i nuovi campioni non appena vengono rilasciati

Aumento PE del 20%.

Inoltre, come ulteriore vantaggio, i giocatori che collegheranno i propri account prima del 1° gennaio 2023 riceveranno ancora più premi bonus da Riot Games:

Valorant – Pocket Sage Buddy

League of Legends – Forziere e chiave prodigiosi

Teamfight Tactics – Uovo raro della piccola leggenda

Wild Rift – Forziere di emote casuale

Legends of Runeterra – Cassa prismatica

Una collaborazione davvero interessante per i giocatori che vogliono avere tutti i contenuti pronti, e per chi ha sempre voluto provare i titoli Riot Games ma è sempre stato spaventato dal tempo richiesto per sbloccare tutto questo.

Chissà che i bonus non si possano estendere anche alle future versioni di Valorant, quando arriveranno, che sono già nella mente di Riot Games.

Parlando di collaborazioni, Riot Games di recente si è ritrovata a fare squadra anche con Ubisoft, ma per motivi nobili.