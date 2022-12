Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis

Da oggi il catalogo di Xbox Game Pass si aggiorna ufficialmente con 2 nuovi giochi gratis, uno dei quali è una nuova aggiunta in arrivo fin dal day one e già disponibile per il download da questo istante.

Il catalogo del servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate in sconto su Amazon) continua ad aggiornarsi con tante imperdibili novità, proponendo non solo un gioco inedito, ma anche una nuova edizione di uno dei titoli più apprezzati delle ultime settimane.

Chained Echoes è infatti già disponibile per il download su console e PC, ma è anche giocabile in cloud da questo momento, mentre nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’edizione Xbox One di Metal Hellsinger.

Metal Hellsinger era infatti già disponibile su Xbox Series X|S e PC, ma fra pochi istanti potranno scoprirlo anche i fan che possiedono la console della precedente generazione, incluso con Game Pass e senza alcun costo aggiuntivo.

La novità più intrigante è sicuramente la nuova release al day one: Chained Echoes è un gioco di ruolo in stile 16 bit, ambientato in un mondo fantasy con una storia affascinante di circa 30-40 ore e in cui i draghi sono creature particolarmente comuni.

Metal Hellsinger è invece un adrenalinico FPS ritmico con tanti demoni, armi potentissime e, soprattutto, una colonna sonora ricca di musiche metal: se siete curiosi di scoprirne di più, potete consultare la nostra recensione.

Come accennavamo in apertura, Metal Hellsinger era già disponibile su Game Pass nelle versioni PC e Xbox Series X|S, ma da oggi sarà giocabile anche su Xbox One: tenete dunque d’occhio il catalogo nelle prossime ore per non lasciarvi sfuggire questi nuovi incredibili regali.

I prossimi omaggi per il servizio in abbonamento saranno disponibili dal 13 dicembre, quando saranno disponibili altri due giochi gratis su console e PC. Tuttavia, Xbox Game Pass ha anche avuto modo di aggiornare recentemente i fan con una brutta notizia: c’è stato un dietrofront clamoroso su Hot Wheels Unleashed, che non si unirà più al servizio il 15 dicembre.