Sconti su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

Continuano gli sconti su PlayStation Store e, anche questa settimana, vogliamo guidarvi tra le promozioni più interessanti presenti su console Sony.

E’ sempre il momento perfetto per recuperare quei giochi che avete rimandato da tempo, o magari per scoprire delle chicche che prima non pensavate neanche di prendere in considerazione.

Negli scorsi giorni vi avevamo già parlato di alcune delle offerte proposte in occasione dell’arrivo della nuova stagione primaverile, con alcuni imperdibili sconti su delle amate esclusive PS5.

Tuttavia ciò che vi proponiamo ora è l’ormai consueta lista aggiornata di titoli imperdibili sia per qualità che per prezzo che trovate nello store digitale PlayStation (e se volete potete anche acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio su Amazon).

Ecco quindi una corposa selezione di giochi che potete trovare in sconto su PS Store a meno di 10 euro.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

A Way Out a 7,49€ (al posto di 29,99€)

a 7,49€ (al posto di 29,99€) Tekken 7 a 7,49€ (al posto di 49,99€)

a 7,49€ (al posto di 49,99€) Bloodborne The Old Hunters a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) The Division 2 – Warlords of New York – Espansione a 8,99€ (al posto di 29,99€)

a 8,99€ (al posto di 29,99€) The Elder Scrolls Online a 5,99€ (al posto di 19,99€)

a 5,99€ (al posto di 19,99€) Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds a 7,49€ (al posto di 14,99€)

a 7,49€ (al posto di 14,99€) Unravel Two a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) Civilization VI a 8,99€ (al posto di 29,99€)

a 8,99€ (al posto di 29,99€) XCOM 2 Collection a 6,29€ (al posto di 89,99€)

a 6,29€ (al posto di 89,99€) STAR WARS Battlefront Edizione Definitiva a 3,99 (al posto di 19,99€)

a 3,99 (al posto di 19,99€) DOOM a 9,99€ (al posto di 19,99€)

Per usufruire delle offerte appena elencate e anche di tante altre, sempre a prezzi decisamente modesti, potete accedere al PlayStation Store direttamente a questo link o tramite la vostra console.

Vi consigliamo di fare un giro tra le pagine dello store per trovare l’offerta che fa più al caso vostro, visto che di sconti interessanti ne sono presenti davvero per tutti i gusti.

Per concludere vi ricordiamo che se volete saperne di più sul nuovo PlayStation Plus potete dare un’occhiata alla nostra guida dettagliata per destreggiarvi meglio tra i vari tipi di abbonamento presenti.

Inoltre se volete potete dare un’occhiata ai giochi gratis del servizio in abbonamento di Sony per il mese di aprile.