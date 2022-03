PlayStation Store svela gli Sconti di Primavera: offerte su amate esclusive PS5

PlayStation Store ha appena svelato una nuova importante promozione disponibile per tutti gli utenti della console di casa Sony: si tratta degli Sconti di Primavera, che celebreranno l’arrivo della nuova stagione con tante nuove offerte interessanti.

I fan avranno infatti la possibilità di risparmiare fino al 75% non solo sulle più grandi produzioni di terze parti, ma anche su amatissime esclusive disponibili su PS5, come Ratchet & Clank Rift Apart.

Sony non ha invece attualmente svelato una nuova offerta della settimana, il che potrebbe significare che dopo lo sconto su Far Cry 6, che rimarrà disponibile ancora per poche ore, lo store di casa PlayStation potrebbe prendersi una pausa per dare maggior risalto agli Sconti di Primavera.

Per un breve periodo di tempo potrete inoltre approfittare di tante grandi produzioni disponibili a meno di 10 euro: vale dunque la pena di consultarle dettagliatamente, prima di buttarsi sui nuovi grandiosi sconti di PS Store.

Gli utenti potranno scegliere tantissimi dei giochi più amati: tra le esclusive PS5 vogliamo segnalare in particolar modo il già citato Ratchet & Clank Rift Apart, disponibile con sconti fino al 25% sulle edizioni Standard e Deluxe.

Ma non si tratta naturalmente dell’unica esclusiva next-gen in offerta: consigliamo infatti di tenere d’occhio anche le offerte su Demon’s Souls e Returnal, rispettivamente scontati fino al 38% e al 25%. Appare particolarmente interessante anche lo sconto su Deathloop Deluxe Edition, che potrà essere vostro con lo sconto del 50%.

I fan delle produzioni PlayStation potranno inoltre divertirsi con molti altri titoli come Ghost of Tsushima Director’s Cut, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Death Stranding Director’s Cut e tanti altri grandi titoli.

Ovviamente ci sarà spazio anche per le migliori produzioni di terze parti, tra le quali segnaliamo Resident Evil Village, Grand Theft Auto V Premium Edition, Red Dead Redemption 2, FIFA 22, Sekiro Shadows Die Twice GOTY e Skyrim Anniversary Edition.

Le offerte attualmente disponibili sono davvero numerose, dunque vi consigliamo di controllare voi stessi tutti gli sconti nel dettaglio dirigendovi al seguente indirizzo: gli attuali Sconti di Primavera di PlayStation Store termineranno giovedì 14 aprile.

La promozione risulta però essere prevista fino al 27 aprile, motivo per il quale tra un paio di settimane gli utenti dovrebbero tenere d’occhio la pagina in attesa di nuovi sconti importanti.

Un ottimo modo dunque di festeggiare l’ultimo annuncio di casa Sony, arrivato proprio nelle scorse ore: ricordiamo infatti che il nuovo PlayStation Plus con oltre 700 giochi inclusi è ufficiale.