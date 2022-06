Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 15 euro con i Doppi Sconti

Anche questa domenica, se siete in cerca di nuovi giochi da aggiungere alla vostra ludoteca, potrebbe valere la pena dare un’occhiata a quelli che potete scaricare in offerta su PlayStation Store. Pochi giorni fa vi avevamo infatti anticipato il lancio dei Doppi sconti, che permettono agli abbonati PlayStation Plus di ottenere un’ulteriore riduzione di prezzo su giochi già in saldo.

In attesa che questa Summer Game Fest muova i suoi prossimi passi, insomma, potrebbe valere la pena scaricare qualcosa per tenersi impegnati in una torrida domenica di giugno. Vediamo allora quali sono i giochi più interessanti su cui spendere i propri risparmi (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio direttamente su Amazon).

Ecco quindi una serie di titoli che al momento potete acquistare in sconto su PS Store spendendo meno di 15 euro, anche se non siete abbonati. Gli abbonati a PS Plus, ovviamente, pagheranno ancora meno.

Migliori giochi a meno di 15 euro su PlayStation Store

Horizon: Zero Dawn Complete Edition a 13,99€ (anziché 19,99€) – 30% di sconto extra per abbonati

a 13,99€ (anziché 19,99€) – 30% di sconto extra per abbonati Gran Turismo Sport a 14,99€ (anziché 19,99€) – 25% di sconto extra per abbonati

a 14,99€ (anziché 19,99€) – 25% di sconto extra per abbonati Bloodborne a 13,99€ (anziché 19,99€) – 30% di sconto extra per abbonati

a 13,99€ (anziché 19,99€) – 30% di sconto extra per abbonati Worms Battleground a 14,99€ (anziché 24,99€) – 40% di sconto extra per abbonati

a 14,99€ (anziché 24,99€) – 40% di sconto extra per abbonati GRIS a 11,89€ (anziché 16,99€) – 30% di sconto extra per abbonati

a 11,89€ (anziché 16,99€) – 30% di sconto extra per abbonati NiOh a 13,99€ (anziché 19,99€) – 30% di sconto extra per abbonati

a 13,99€ (anziché 19,99€) – 30% di sconto extra per abbonati Tales of Berseria a 14,99€ (anziché 19,99€) – 25% di sconto extra per abbonati

a 14,99€ (anziché 19,99€) – 25% di sconto extra per abbonati The King of Fighters XIV a 11,99€ (anziché 19,99€) – 40% di sconto extra per abbonati

a 11,99€ (anziché 19,99€) – 40% di sconto extra per abbonati SteinsGate 0 a 14,99€ (anziché 24,99€) – 40% di sconto extra per abbonati

a 14,99€ (anziché 24,99€) – 40% di sconto extra per abbonati Goat Simulator a 6,29€ (anziché 9,99€) – 37% di sconto extra per abbonati

Tutte le offerte appena proposte sono disponibili su PlayStation Store, insieme a molte altre che vi invitiamo a consultare. Potete farlo approfittando di questo link o accedendo al negozio digitale direttamente attraverso la vostra console.

Per tutte le informazioni su come funzionerà PlayStation Plus a partire dal 23 giugno prossimo, quando esordiranno i nuovi tier, vi raccomandiamo ovviamente il nostro enciclopedico articolo di guida pratica.

Il riepilogo del più recente State of Play, invece, vi permette di sapere tutto quello che è stato presentato alla conferenza virtuale, dove abbiamo trovato novità per Final Fantasy XVI e l’annuncio di Resident Evil 4 Remake.