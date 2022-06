PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: è un celebre action RPG

Puntuale come ogni mercoledì, PlayStation Store si è appena aggiornato svelando la nuova offerta della settimana, questa volta dedicata a un action RPG di recente uscita e appartenente a una delle serie più longeve e amate.

Stiamo naturalmente parlando di Tales of Arise, l’ultima fatica di Bandai Namco che da questo momento è acquistabile su PlayStation Store con offerte fino al 50% (se preferite l’edizione fisica, potete acquistarlo in offerta anche su Amazon).

Ancora una volta è dunque Bandai Namco la compagnia protagonista delle offerte settimanali, con un nuovo imperdibile sconto che presto sostituirà interamente la promozione dedicata alla trilogia di Dark Souls.

Grazie a questo sconto settimanale potrete scegliere non solo di recuperare in sconto una delle edizioni principali di Tales of Arise, ma anche i rispettivi contenuti aggiuntivi.

I giocatori potranno infatti acquistare Tales of Arise in edizione standard a 34,99€ o, in alternativa, la Ultimate Edition a 49,99€: in entrambi casi, questo è possibile grazie a sconti del 50% e sottolineiamo che la promozione include entrambe le versioni PS4 e PS5 in un unico prodotto.

La Ultimate Edition di Tales of Arise include, oltre naturalmente al gioco base, anche i Pacchetti viaggio premium, avventuriero, costumi collaborazione e altri 18 costumi aggiuntivi: si tratta dunque dell’edizione definitiva con tutti i contenuti.

Nel caso preferiste invece recuperare i contenuti aggiuntivi separatamente, segnaliamo che l’offerta settimanale di PlayStation Store vi consentirà di risparmiare il 25% sul Premium Costume Pack, il SAO Collaboration Pack e l’Adventurer’s Pack.

La nuova promozione settimanale è disponibile da questo momento: potete consultare i dettagli dell’offerta direttamente dalle vostre console o, più comodamente, attraverso i seguenti link:

Vi ricordiamo che l’offerta dedicata a Tales of Arise sarà disponibile fino a giovedì 23 giugno alle ore 00.59: a partire da mercoledì 22 giugno dovrebbe invece essere svelata una nuova promozione settimanale tutta da scoprire.

Segnaliamo inoltre che avete ancora tempo fino alla prossima settimana per approfittare dei Doppi Sconti, imperdibili per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus.

Se siete interessati a scoprire quali sono le offerte più convenienti, abbiamo riepilogato per voi i migliori giochi disponibili a meno di 15 euro nei Doppi Sconti.