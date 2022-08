Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro con i nuovi Saldi Estivi

Anche questa domenica siamo pronti a consigliarvi tanti nuovi sconti di PlayStation Store disponibili per ravvivare la vostra prossima settimana videoludica: lo store digitale sta infatti offrendo numerosi prodotti a prezzi imperdibili.

L’ultima promozione del celebre negozio di casa Sony sta infatti proponendo ai suoi utenti tantissime offerte con perle videoludiche a basso costo, inclusi diversi capolavori disponibili a meno di 10 euro (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio virtuale su Amazon).

Lo store digitale ha infatti rinnovato proprio questa settimana i suoi Saldi Estivi, proponendo tra i suoi tanti sconti anche le esclusive PlayStation più amate dai fan PS5 e non solo.

Ma non si tratta degli unici prodotti disponibili ed è possibile trovare anche numerose perle nascoste, anche esclusive, a prezzo ridotto: per aiutarvi nella scelta del vostro prossimo gioco preferito, abbiamo deciso di proporvi in questo articolo quelli che riteniamo essere i migliori giochi in sconto su PlayStation Store a meno di 10 euro.

Abbiamo infatti esplorato a fondo lo store digitale di casa Sony, segnalandovi quali sono i prodotti che non dovreste lasciarvi sfuggire a prezzi incredibilmente bassi, sia esclusive che prodotte da terze parti.

Di seguito vi riporteremo dunque tutti i migliori giochi acquistabili a meno di 10 euro su PlayStation Store, selezionati con cura dalla nostra redazione:

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

A Way Out a 7,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 75%

a 7,49€ (anziché 29,99€) – Sconto del 75% Star Wars Battlefront II a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Among Us a 2,99€ (anziché 3,99€) – Sconto del 25%

a 2,99€ (anziché 3,99€) – Sconto del 25% The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80%

a 9,99€ (anziché 49,99€) – Sconto dell’80% Horizon Zero Dawn Complete Edition a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 50% Metro Exodus Gold Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 75% One Piece World Seeker a 9,79€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’86%

a 9,79€ (anziché 69,99€) – Sconto dell’86% Dark Souls II: Scholar of the First Sin a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75% Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration a 5,99€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’80%

Queste sono soltanto alcune delle tante offerte disponibili con gli sconti PlayStation Store: vi consigliamo dunque di consultare tutti i giochi disponibili a meno di 10 euro al seguente indirizzo o direttamente tramite la vostra console.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi di non lasciarvi scappare l’ultima promozione di PS Store e Capcom: per due settimane potrete infatti provare gratis l’ultimo capitolo della saga picchiaduro più amata.

A proposito di giochi gratis, una interessante analisi di Kotaku ha messo a confronto i servizi in abbonamento di Sony e Microsoft, sostenendo che PlayStation Plus sarebbe superiore a Game Pass.