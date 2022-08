PlayStation Store vi offre gratis il picchiaduro più amato, per due settimane

Una nuova promozione di PlayStation Store vi permetterà di approfittare di una grande prova gratis per due settimane: da questo momento, Street Fighter V Champion Edition è disponibile senza costi aggiuntivi sulle vostre console.

Si tratta dunque di una prova a tempo limitato, che vi permetterà di accedere alla versione completa del celebre picchiaduro di casa Capcom e di tutti i suoi personaggi (potete trovarlo in edizione fisica su Amazon), senza alcuna spesa aggiuntiva.

Un’ottima opportunità dunque per ingannare l’attesa per il prossimo capitolo della serie, scoprendo così tutto ciò che può offrirvi l’ultimo episodio del più celebre e amato franchise di picchiaduro competitivi.

La nuova offerta di PS Store e Capcom vi permetterà di accedere a oltre 2000 DLC senza dover spendere un centesimo, che naturalmente includono anche i 24 combattenti aggiuntivi.

Da questo momento e fino a mercoledì 17 agosto potrete dunque scoprire tutti i contenuti rilasciati nelle cinque stagione di Street Fighter V, provando dunque la Champion Edition in versione completa.

Per poter accedere a questa promozione non sarà necessario alcun abbonamento: non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del gioco, dalla vostra console o al seguente indirizzo, selezionando l’apposita prova gratuita.

Ricordiamo che la versione gratuita è attualmente disponibile in esclusiva su PS4 e PS5: per quanto riguarda invece le edizioni PC, Capcom ha annunciato che chiunque possieda già il titolo potrà ugualmente accedere a tutti i personaggi fino al termine dell’iniziativa.

Play Street Fighter V: Champion Edition for free on PS4 during the Free Trial until August 17. During this time, Season 1-5 characters are unlocked on Steam and PS4!#SFVCE is also on sale on PS4 until August 17.https://t.co/lHEdohYiBn pic.twitter.com/FXOKgniTGq

— Street Fighter (@StreetFighter) August 3, 2022