PlayStation Store svela i nuovi Saldi Estivi: sconti sulle esclusive più amate

Sony ha appena annunciato di aver dato ufficialmente il via alla seconda parte dei Saldi Estivi di PlayStation Store: questo significa che l’enorme catalogo di titoli in offerta si è aggiornato con tante imperdibili perle ed esclusive.

Si tratta di un’occasione imperdibile per i più grandi fan di casa PlayStation: grazie alla nuova iniziativa di Sony, potrete infatti risparmiare anche sulle esclusive più recenti e premiate, come Horizon Forbidden West (se preferite una copia fisica, potete acquistarlo a un prezzo imperdibile su Amazon).

I saldi estivi sono stati inaugurati ufficialmente due settimane fa, con la prima parte che è ormai molto vicina alla sua conclusione: nelle scorse ore vi abbiamo anche consigliato i migliori giochi da acquistare a meno di 10 euro e a meno di 5 euro prima che sia troppo tardi.

Sebbene Sony non abbia ancora aggiornato la lista completa presente sul proprio blog ufficiale, grazie a PS Prices abbiamo già avuto la possibilità di scoprire più da vicino quali sono i nuovi titoli aggiunti alle offerte estive, che sostituiranno ufficialmente tutti quei titoli che resteranno in offerta fino al 4 agosto.

La parte 2 dei Saldi Estivi offre la possibilità di risparmiare su grandi esclusive come il già citato Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima Director’s Cut e Gran Turismo 7, con sconti fino al 29% in base all’edizione scelta.

Restando in tema di esclusive PlayStation, non possiamo non segnalarvi una delle più apprezzate produzioni di terze parti disponibile in versione console solo su PS5: stiamo naturalmente parlando di Deathloop, che potrete acquistare nella sua Deluxe Edition a soli 35,99€ con lo sconto del 60%.

Non mancheranno inoltre anche le più grandi produzioni di terze parti, tra le quali vogliamo segnalare alcuni dei più recenti titoli di Ubisoft: ci riferiamo a Far Cry 6 Deluxe Edition e Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, che potrete acquistare con sconti fino al 60%.

Questi sono però soltanto alcuni dei grandi titoli che potrete trovare in offerta su PlayStation Store: al seguente indirizzo potrete trovare la lista completa, inclusi i giochi appartenenti alla prima parte attualmente ancora disponibili.

A partire dalla giornata di domani potrete invece trovare elencati soltanto i nuovi sconti, che saranno validi fino a giovedì 18 agosto: tenete dunque costantemente sotto controllo la pagina delle offerte per assicurarvi di non perdere nemmeno un’occasione.

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi di non farvi scappare un inaspettato bonus gratis: un DLC di una grande esclusiva PlayStation è stato rilasciato senza costi aggiuntivi.