Scambiare Pokémon “modificati” in Scarlatto e Violetto sarà rischiosissimo

Pokémon Scarlatto e Violetto stanno arrivando, e con essi anche gli scambi furiosi tra allenatori per avere tutte le creature del Pokédex.

Il quale dovrà essere completato ovviamente anche nella nuova generazione di Pokémon, con Scarlatto e Violetto.

Un day one fissato per 18 novembre 2022, e che sbloccherà delle funzioni che prima non potranno essere utilizzabili.

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno fatto discutere soprattutto per quanto riguarda l’aspetto tecnico, che a quanto pare potrebbe essere anche migliore di quanto visto finora.

The Pokémon Company si sta preparando al lancio in vari modi, anche mettendo in chiaro cosa succederà a chi vorrà scambiare Pokémon modificati.

Come riporta VGC, infatti, The Pokémon Company ha dichiarato che potrebbe bloccare il gioco online per gli utenti che scambiano creature modificate.

In una nuova dichiarazione sul sito ufficiale, riguardante i comportamenti che verranno adottati contro i giocatori che usano dati modificati, l’azienda ha affermato che i giocatori scoperti a scambiare dati modificati potrebbero essere sospesi dai principali giochi Pokémon, o da alcuni dei suoi servizi di archiviazione come Pokémon Home.

«La modifica non autorizzata dei dati può causare problemi con il funzionamento del software e delle applicazioni», specifica The Pokémon Company, che per questo motivo adotterà il pugno di ferro.

L’azienda ha affermato che queste restrizioni saranno limitate o a tempo indeterminato, a sua discrezione, e non rimborserà alcun “costo di utilizzo” (come il costo mensile per un piano Pokémon Home Premium) per chiunque verrà colto in fragrante.

