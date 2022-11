PUMA e Pokémon, la nuova linea di abbigliamento è perfetta i nostalgici

PUMA e Pokémon iniziano una collaborazione che farà la gioia dei nostalgici della prima generazione, e non solo ovviamente.

Giusto in tempo per la nuova generazione di Pokémon, con Scarlatto e Violetto

Oggi è arrivato, infatti, un nuovo trailer che anticipa le novità che troveremo nei titoli che inaugurano la prossima generazione del franchise.

E se lo scorso anno era stata inaugurata una linea di scarpe per celebrare la prima generazione, PUMA e Pokémon stavolta esagerano con una collezione intera.

PUMA, in collaborazione con The Pokémon Company, annuncia una creativa collezione basata sul mondo di Pokémon.

Forte delle creature preferite dai fan come Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle e Gengar, la nuova collezione è caratterizzata da grafiche iconiche e una divertente attenzione ai dettagli.

Insomma, è perfetta per i nostalgici.

Date un’occhiata qui:

La collezione include le PUMA Slipstream Charmander e le Suede, Rider FV e TRC Blaze Court di PUMA, ispirate a Pikachu, Bulbasaur, Squirtle e Gengar. Nelle scarpe di questa serie, i fan troveranno dettagli nascosti sulla linguetta, nella soletta e sul tallone.

Per quanto riguarda invece l’abbigliamento, le stampe testurizzate aggiungono un dettaglio tattile a capi come giacche Sherpa e pantaloni sportivi, mentre le grafiche Pokémon coprono un assortimento di T-shirt in cotone e comode felpe girocollo e con cappuccio. Infine, sono compresi anche accessori come berretti e borse a tracolla con il tema di questa collaborazione.

Inoltre, una capsule collection esclusiva dalla collaborazione PUMA x Pokémon, che include le scarpe da ginnastica RS-X Pikachu e una selezione di abbigliamento, calzature e accessori, sarà disponibile presso Foot Locker.

Con un’ampia varietà di taglie, la collezione PUMA x Pokémon sarà disponibile in tutto il mondo presso i negozi PUMA, PUMA.com, Foot Locker e rivenditori selezionati a partire dal 12 novembre, con prezzi al dettaglio che vanno da €30 a €130.

D’altronde la prima generazione Pokémon non si batte, come ci ha dimostrato di recente un accanito fan.

E in attesa di Scarlatto e Violetto potete allenarvi a scegliere gli starter con questi fenomenali peluche.