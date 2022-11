Pokémon Scarlatto e Violetto sbloccherà alcune feature solo con la patch day one

Manca ormai poco più di una settimana al lancio ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma gli sviluppatori hanno già voluto avvertire i loro fan che sarà obbligatorio scaricare la consueta patch day one per poter accedere ad alcune funzionalità importanti.

Sembra infatti che tutte le principali feature legate al multiplayer non saranno accessibili se prima non avrete scaricato l’aggiornamento: considerando che sarebbe comunque necessario collegarsi online, è chiaro che non si tratterà di una procedura particolarmente limitate per i fan dei nuovi capitoli della serie (potete prenotarli su Amazon).

L’attesa per i nuovi episodi è particolarmente elevata, come dimostrato da un importante record raggiunto dai pre-order, ma è proprio per questo motivo che Game Freak consiglia di avere ancora un po’ di pazienza in più e prendersi quegli istanti di tempo per scaricare l’aggiornamento al day one, prima di iniziare la vostra avventura.

Come riportato da GamesRadar+, pare infatti che non sarà possibile accedere a funzionalità come battaglie, scambi, Tera Raid e l’esplorazione in cooperativa se prima non avrete aggiornato le vostre copie di gioco al day one: fino ad allora, tali feature dovrebbero dunque restare bloccate.

Il mancato aggiornamento del gioco ci impedirà anche di accedere a uno speciale Pikachu con il teratipo Volante, scaricabile durante i primi giorni grazie al Dono Segreto: in breve, se vorrete utilizzare qualunque tipo di feature online, dovrete assicurarvi di avere anche la relativa patch.

Gli sviluppatori hanno già segnalato che sarà necessario avere a disposizione almeno 1GB di spazio libero in memoria per scaricare l’update al day one: non si tratta dunque di un aggiornamento particolarmente pesante ma, data la scarsa capacità di archiviazione della console, converrà assicurarsi di arrivare pronti per il 18 novembre 2022.

Fortunatamente, qualora foste impossibilitati ad accedere online o a scaricare la patch, sarà comunque ovviamente possibile affrontare tutta la campagna principale in solitaria, per la quale non dovrebbero sussistere limitazioni particolari.

Ricordiamo che poche ore fa sono state svelate alcune novità interessanti con l’ultimo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, che avrebbe incluso al suo interno anche alcuni “paradossi”. In ogni caso, suggeriamo ai fan della serie di prestare particolare attenzione durante la ricerca di nuove informazioni: alcune copie sarebbero infatti già trapelate in anticipo, provocando un importante allarme spoiler.