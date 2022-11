Il nuovo spot giapponese di Pokémon Scarlatto e Violetto è surreale e bellissimo

Pokémon Scarlatto e Violetto sono, come tutti i giochi del franchise, rivolti a tante generazioni differenti e il nuovo spot ce lo ricorda (in qualche modo).

Gli spot giapponesi sono sempre più stravaganti e particolari di quelli occidentali, in generale, e quello promosso di recente per i prossimi giochi Pokémon non è da meno.

Come riporta Siliconera, il tema della pubblicità in questione è il rapporto tra generazioni che Pokémon ha instillato… tra le generazioni.

Ecco lo spot:

Essendo un franchise lunghissimo, molte generazioni differenti l’hanno vissuto a modo loro in periodi diversi.

Proprio per questo vediamo l’attrice Kotone Furukawa che interpreta Yamada, un’impiegata stanca, incontrare un uomo misterioso proveniente dal mondo Pokémon (e vestito proprio come il protagonista dei prossimi titoli).

L’uomo, interpretato da Eita Nagayama, visibilmente più adulto della protagonista lo invita a venire con lui a Paldea, ad esplorare il nuovo mondo di Game Freak.

Non sappiamo cosa aggiungere se non che siamo estasiati dalla stranezza di questo spot che, in ogni caso, riesce a parlare comunque al cuore dei fan delle creature collezionabili.

