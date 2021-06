Sarà questo il nome dei prossimi eventi PlayStation?

Da giorni si parla dell’eventualità che un evento PlayStation possa essere atteso durante il prossimo mese di luglio, con novità più o meno eclatanti su vari giochi in uscita.

Tra questi, la possibilità che God of War Ragnarok – sequel dell’amato primo capitolo – possa finalmente essere mostrato al mondo intero.

Purtroppo al momento tutto tace, sebbene le voci e le indiscrezioni che stanno emergendo in queste ore sono sicuramente molto interessanti.

Ora, in quella che sembrerebbe essere un nuova documentazione trovata nella directory US Patent and Trademark Office, Sony avrebbe depositato un nuovo marchio per qualcosa soprannominato PSX.

Il logo dello State of Play

Secondo quanto trapelato, il marchio serve a «organizzare, organizzare e condurre mostre e conferenze nei settori dell’intrattenimento e dei videogiochi», sia online che offline, nonché fornire servizi di intrattenimento ed educativi tra cui «videogiochi e notizie […] conferenze, meeting ed eventi di networking.»

La domanda è stata presentata l’11 giugno e sarà esaminata tra circa tre mesi. PSX è l’abbreviazione che Sony utilizza in genere per il suo evento PlayStation Experience, una conferenza annuale che l’azienda tiene dal 2004 in Europa e dal 2014 negli Stati Uniti.

Il 2017 è stato l’ultimo evento PSX che l’azienda ha organizzato poiché lo showcase del 2018 è stato poi cancellato.

Sebbene è ormai cosa nota che il colosso nipponico abbia deciso di non prendere parte all’E3 dal 2019, la società ha ospitato diversi livestream con il nome di State of Play.

Vale la pena notare che PSX è anche il nome in codice della PlayStation originale a 32-bit, cosa questa che avrebbe quindi una valenza altrettanto «nostalgica».

Staremo a vedere quindi se questo darà davvero il nome che Sony utilizzerà universalmente per inquadrare e far conoscere i suoi eventi dal vivo e non.

Ricordiamo che l’ultimo State of Play di maggio ci ha permesso di ammirare 14 minuti di gameplay di Horizon Forbidden West, incluse nuove abilità di combattimento e meccaniche esplorative.

Avete già letto in ogni caso che nel presunto evento di luglio Shpeshal Nick ha fornito ulteriori “suggerimenti” sui protagonisti dello show, uno dei quali potrebbe essere legato a Ghost of Tsushima?

Ma non solo: un fan si è da poco lasciato andare in una serie di ipotesi sul prossimo capitolo delle gesta di Kratos, dando vita a una teoria realmente affascinante.