Saints Row non sarebbe più un “flop”, ma arriva una rivoluzione per il team

Che l’accoglienza di Saints Row non sia stata esattamente una delle migliori per la serie è notizia ormai nota, ma stando alle ultime rivelazioni di Embracer Group pare che l’ultimo capitolo della saga alla fine pare non essere andato così male come previsto.

Ricordiamo che l’ultimo capitolo aveva ricevuto un’accoglienza molto tiepida da critica e fan (se volete dargli una chance, lo trovate su Amazon), al punto da far ipotizzare che il futuro stesso della saga potesse essere ormai a serio rischio.

Se fino a poche settimane fa il CEO di Embracer aveva infatti ammesso di essere rimasto deluso dal nuovo titolo, anche tenendo in considerazione che la sua scarsa accoglienza aveva causato un crollo delle azioni, stando all’ultimo rapporto ufficiale le cose potrebbero essere cambiate.

Nell’ultimo interim report di Embracer Group, che potete consultare integralmente al seguente indirizzo, il publisher ha infatti confermato che gli incassi di Saints Row «sono in linea con le aspettative», confermando anche di aver raggiunto un milione di giocatori.

Il gruppo lascia dunque intendere che l’ultimo reboot open world sia dunque riuscito nell’intento di generare profitti, probabilmente grazie a vendite continue avvenute anche in seguito al lancio e grazie ai continui aggiornamenti degli sviluppatori.

Tuttavia, Embracer ha anche annunciato una rivoluzione inaspettata: Volition, il team responsabile della serie, da adesso passerà sotto la supervisione di Gearbox, la casa nota soprattutto per la creazione di Borderlands.

Re: Saints Row: "As of mid-October, the game had been played by over one million players"; expecting a positive return on investment. Destroy All Humans 2 underperformed; Tiny Tina's Wonderland over-performed 234 PC/Console projects by April 2026 (25 AAA) — Stephen Totilo (@stephentotilo) November 17, 2022

L’idea alla base di questo trasferimento è di permettere a Volition di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione di Gearbox per poter continuare a migliorare i propri giochi, in riferimento dunque non solo all’attuale Saints Row ma anche a nuovi progetti.

Non è chiaro se ci si riferisca o meno a futuri capitoli della serie, ma considerando che adesso il reboot non è più considerabile un “flop”, potrebbe essere possibile immaginare anche di proseguire il franchise con nuove avventure.

Proprio pochi giorni fa, il team di sviluppo aveva annunciato di avere in mente un nuovo importantissimo aggiornamento, proprio per cercare un ulteriore riscatto agli occhi dei propri fan: sarebbe una patch così grande da essere stata definita «una bestia» dallo stesso team.