Saints Row cerca il riscatto: la nuova mega patch sarà «una bestia»

Il lancio del nuovo Saints Row è stato decisamente problematico, arrivando perfino a condizionare il futuro stesso del franchise: Volition non ha però alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e si prepara a diverse novità importanti.

L’idea degli sviluppatori era quella di rilanciare totalmente la serie, ma il tutto è avvenuto con ben poco coraggio e con l’impressione che si potesse fare molto di più per dare nuova vita a quello che veniva considerato «il rivale di GTA» (se volete dargli una chance, lo trovate su Amazon).

Basti pensare che le recensioni negative hanno condizionato seriamente le azioni di Embracer, al punto che lo stesso publisher ha dovuto ammettere che è stato un flop che ha messo a serio rischio il futuro di Saints Row, non solo di questo nuovo corso ma dell’intera saga.

Come riportato da PC Gamer, gli sviluppatori ora vogliono riscattarsi agli occhi dei fan e provare una vera e propria impresa, a partire dal nuovo mega aggiornamento che includerà più di 200 bug fix: un lavoro impressionante, definito da loro stessi «una bestia».

L’update sarà disponibile già da questo mese e migliorerà la modalità co-op e le sfide, oltre a proporre numerosi cambiamenti alla qualità della vita che dovrebbero rendere soddisfatti i fan.

Ad esempio, viene segnalata l’introduzione di molti più pedoni e poliziotti, oltre a nuovi metodi per gestire più agevolmente la grande quantità di veicoli in nostro possesso.

Inoltre, anche gli incontri di combattimento sono stati ribilanciati per essere «più divertenti» e in grado di offrire ricompense maggiori per il progresso del giocatore: Volition sta inoltre lavorando al miglioramento del feedback aptico su DualSense, che dovrebbe essere reintrodotto per migliorare il feeling con le nostre armi.

Questi sono soltanto alcuni assaggi di ciò che proporrà l’enorme update di novembre, per il quale attualmente non abbiamo ancora una data definitiva ufficiale: non appena sarà disponibile, gli sviluppatori hanno promesso che sarà pubblicato il changelog completo con tutte le modifiche e i bugfix. Per il momento, i fan possono solo incrociare le dita e augurarsi che sia un primo importante passo verso il rilancio del reboot.

Difficile comunque che i difetti più importanti possano migliorare, dato che anche nella nostra recensione abbiamo sottolineato che Saints Row è rimasto ancorato al passato e non sembri più avere nulla da dire. Tuttavia, allo stato attuale non possiamo che augurarci anche noi che gli sforzi di Volition diano i loro frutti.