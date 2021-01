Rockstar Games vittima di un furto da migliaia di dollari (in stile GTA 6)

A volte al destino non manca di certo il senso dell’umorismo: una donna di Oakville è stata infatti accusata di una serie di crimini, tra cui un importante furto di apparecchiature informatiche dalla filiale di Toronto dello sviluppatore di Grand Theft Auto, Rockstar Games.

Secondo quanto riferito (via GameRant), l’elenco dei furti ha avuto luogo dal 24 dicembre 2020 al 23 gennaio 2021, portando la donna ad affrontare ben 18 accuse per la serie di crimini di cui è accusata.

Secondo i rapporti ufficiali, al di fuori dei crimini avvenuti in Rockstar, la donna è anche sospettata di essere responsabile di una serie di furti di automobili. Ovviamente, è impossibile non cogliere una certa ironia di fondo, visto che una società come Rockstar Games (da sempre famosa per la sua serie “criminale” per eccellenza, ossia GTA) è stata a sua volta vittima di un furto.

I rapporti ufficiali sull’incidente rivelano che la donna è scappata con oltre 66mila dollari di attrezzature e accessori dagli uffici Rockstar. Il sospetto è che sia riuscita a trafugarli prima che i pacchi potessero essere messi in sicurezza dalla compagnia.

Il contenuto esatto di questi pacchetti è attualmente sconosciuto, così come non è chiaro che fine abbia fatto l’attrezzatura informatica rubata. Tra le varie accuse che la donna deve affrontare, queste includono l’uso fraudolento di una carta di credito, il traffico di proprietà e il furto di oltre 5000 dollari. Molte di queste accuse sono piuttosto gravi e probabilmente porteranno a serie ripercussioni in tribunale.

Per quanto riguarda Rockstar Games, lo sviluppatore di Red Dead Redemption non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’incidente e probabilmente non lo farà neanche in futuro.

Di GTA 6 al momento si sa solo che il gioco dovrebbe essere in lavorazione ormai da diversi anni e che potrebbe avere una protagonista di sesso femminile. Inoltre, questa volta potrebbe trattarsi di un progetto di dimensioni ridotte destinato ad espandersi nel tempo, esattamente come GTA Online.

Prossimamente, il ben noto Grand Theft Auto V uscirà anche su Xbox Series X e PlayStation 5.