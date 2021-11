Rocket League, gratis per iOS e Android da oggi in una nuova versione

Rocket League è stato uno dei primi, grandi, fenomeni indie che la storia dei videogiochi ricordi, legato a doppio filo con PlayStation per altro.

Il titolo esordì infatti all’interno del neonato programma dei giochi gratuiti di PlayStation Plus, un esperimento all’epoca inedito che ha portato molto bene.

Dopo anni di vendite e successi stellari, Rocket League è diventato anche free to play raggiungendo un nuovo record di utenti attivi simultaneamente.

E dato il successo non se lo poteva lasciar scappare anche PlayStation 5, che ha ricevuto una versione pensata ad hoc per la nuova generazione di PlayStation.

Da oggi Rocket League è gratis anche su iOS ed Android, perché è finalmente disponibile la nuova versione del gioco sportivo pensata per smartphone e tablet.

Si chiama Rocket League Sideswipe, e la potete già scaricare dalle relative pagine App Store (qui) e Google Play (qui). Il titolo fu annunciato lo scorso marzo, e oggi è disponibile.

Nel titolo i giocatori scenderanno in campo per affrontarsi da una nuova prospettiva in partite 1v1 o 2v2. Ogni partita sarà molto rapida, della durata di 2 minuti ciascuna, e si potrà giocare con gli amici vicini o con quelli più lontani grazie alla modalità online.

Rocket League Sideswipe ha ovviamente dei controlli per dispositivi mobile. Inoltre, proprio come su Rocket League, saranno presenti delle meccaniche avanzate per chi volesse scalare i livelli competitivi.

Purtroppo non c’è la possibilità di importare i vostri progressi, così come gli elementi sbloccati nel titolo originale, perché Sideswipe è di fatto un titolo del tutto nuovo in questo senso.

Come potete vedere dal trailer qui sopra si tratta di un’esperienza di gioco completamente rivisitata, appositamente per smartphone e tablet.

