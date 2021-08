Rocket League riceve finalmente la versione PS5 (e una sorpresa per i fan)

Rocket League ha finalmente ottenuto una versione PS5, ricevendo così un upgrade sostanziale rispetto all’edizione esistente.

Per i pochi che non lo conoscessero ormai, il gioco è un incrocio tra racing e calcistico orientato alle partite con gli amici o competitive.

Da un anno è diventato free-to-play, abbattendo così il paywall iniziale su tutte le piattaforme (incluse quelle PlayStation).

La mossa ha fatto seguito all’acquisizione di Psyonix da parte di Epic Games, la casa, tra gli altri, del gigante Fortnite.

E adesso Rocket League, dopo un po’ di maretta dovuta al passaggio alle nuove console, supporta nativamente PS5.

Un caso simile era occorso anche a Call of Duty Warzone (ne abbiamo parlato qui) e, per via delle politiche poco elastiche su questo tema di Sony, vedeva i giochi costretti a ripubblicare una versione a parte per ottenere lo sblocco ai 120fps – laddove, su Xbox Series X|S, possono rilevare di base la nuova macchina e adeguare le proprie prestazioni di conseguenza.

La nuova versione PS5 realizzata da Psyonix introdurrà a partire dal 18 agosto due nuove modalità grafiche:

Qualità

4K, 60fps, HDR

supersampling su monitor 1080p dal 4K

Prestazioni

risoluzione 2688×1512 (70% del 4K) a 120fps con HDR

UI in 4K

supersampling su monitor 1080p da 2688×1512

Per celebrare la notizia, un bundle dedicato a Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile su PS4 e PS5 sempre dal 18 agosto.

Questo pacchetto comprenderà la Punk Decal per Octan, il Negatron Collider Boost, il Clank Balloon Topper e il Ratchet Balloon Topper.

Il bundle sarà disponibile gratuitamente e per ottenerlo non dovrete far altro che effettuare il login su una delle due piattaforme.

La disponibilità gratuita verrà garantita fino al 3 gennaio 2022, dopodiché non è chiaro se il pack verrà rimosso o sarà offerto a pagamento.

Una collaborazione simile è stata annunciata di recente da un altro F2P, Genshin Impact, con al centro della scena Horizon Forbidden West.

A proposito di Forbidden West, resta ancora un mistero la data d’uscita dell’esclusiva PlayStation, che dovrebbe essere stata rinviata al 2022.

In tema di esclusive PlayStation, però, non mancheranno le uscite quest’anno: Deathloop è appena entrato in fase gold.