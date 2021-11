Sorpresa: il primo gioco gratis di dicembre disponibile in anticipo su Game Pass

In maniera del tutto inaspettata, Xbox Game Pass ha da ora reso disponibile a sorpresa Generation Zero, scaricabile a partire da ora, in forma gratuita, per tutti gli abbonati al servizio.

Del resto, all’interno del servizio di Microsoft che di recente ha incluso anche un certo Forza Horizon 5, le sorprese sono quasi all’ordine del giorno.

Sempre oggi, 30 novembre 2021, è stato infatti il turno anche dell’ultimo gioco gratuito di novembre, uno strategico davvero niente male.

Questo, tenendo in considerazione anche che alcuni giochi verranno purtroppo eliminati proprio in queste ore, con una punta di rammarico da parte dell’utenza.

Ora, come rivelato poco sopra, Generation Zero è approdato a sorpresa su Xbox Game Pass, scaricabile da oggi nel catalogo come parte dei nuovi titoli in arrivo a dicembre per tutti gli abbonati al servizio.

Si tratta di fatto di uno sparatutto in prima persona open world sviluppato da Avalanche Studios, annunciato a giugno 2018 e pubblicato su PlayStation 4, PC e Xbox One il 26 marzo 2019.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Generation Zero è un ibrido di azione e stealth, in un mondo ricco e gratificante da esplorare con molti misteri da scoprire. Gioca in solitaria o con fino a tre amici in un vasto mondo aperto che metterà alla prova la tua intraprendenza e ingegnosità. Perché vivere è vincere. Nasconditi, cerca, recupera e apriti la strada a colpi d’arma da fuoco in un mondo pericoloso e pieno di segreti. Dalle fitte foreste alle cittadine abbandonate, dai campi sterminati alle basi improvvisate, l’Östertörn è un luogo vivo e interessante, dove fare sempre nuovi incontri.

Vi ricordiamo in ogni caso che da pochi giorni sono stati aggiunti altri giochi all’interno di Xbox Game Pass, titoli davvero molto interessanti.

Ma non è tutto: su Xbox Store sono da poco disponibili nuovi sconti fino al 90%, con giochi a partire da 99 centesimi.

Infine, avete letto che la nuova versione sperimentale di Microsoft Edge permette di migliorare la grafica di Xbox Cloud Gaming?