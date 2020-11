Rinvio di Cyberpunk 2077, KFC si fa beffe di CD Projekt RED

Il rinvio di Cyberpunk 2077 non smette di far parlare di sé: atteso per questo mese, l’ambizioso gioco di ruolo di CD Projekt RED è invece slittato al prossimo 10 dicembre – e continuano a susseguirsi voci di corridoio secondo le quali la data potrebbe non essere ancora quella definitiva.

In tutta questa situazione, al di là dei “fan” che hanno scelto la via dell’inciviltà per esprimere il loro disappunto, anche la catena di fast food KFC si sta un po’ facendo beffe della compagnia polacca – più che altro per il fatto che avesse garantito sui social «niente più rinvii!» meno di ventiquattro ore prima del rinvio.

Cyberpunk 2077 vi porterà alla scoperta di Night City

Così, KFC ha pubblicato sui suoi canali un messaggio con una “comunicazione formale” che scimmiotta in tutto e per tutto l’annuncio del rinvio di Cyberpunk 2077, sostituendo il giallo che fa capo ai materiali marketing del gioco con il rosso con cui i suoi consumatori sono familiari.

Con la stessa formula, KFC annuncia di aver deciso di «rinviare di 29 giorni l’uscita della KFConsole, ora attesa per l’11 dicembre»: si tratta di un prodotto immaginario spesso usato in questi mesi dal fast food per far parlare di sé, vista la tendenza relativa al lancio delle nuove console. «La nostra più grande sfida, ora, è letteralmente creare una console che scaldi il pollo» prosegue l’annuncio, facendo nemmeno troppo delicatamente il verso al «la grande sfida per noi, ora, è far arrivare il gioco su attuale generazione, next-gen e PC contemporaneamente» che aveva scritto CD Projekt.

Potete vedere i due annunci di seguito per notare voi stessi la parodia.

We have important news to share with you pic.twitter.com/El2G0IrrAG — KFC Gaming (@kfcgaming) November 12, 2020

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077, a meno di ulteriori slittamenti che sono già costati parecchio alla compagnia polacca, esordirà il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Stadia. Le copie console saranno giocabili in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X|S, mentre il prossimo anno ci saranno versioni appositamente sviluppate.

Per tutti i dettagli sul gioco di ruolo degli autori di The Witcher, basato su quello da tavolo di Mike Pondsmith, vi rimandiamo alla nostra ricchissima anteprima.