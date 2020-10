Quante volte è stato rinviato Cyberpunk 2077?

Nonostante il gioco fosse in gold da qualche tempo – con tanto di conferma che non ci sarebbero stati ulteriori rinvii – Cyberpunk 2077 ha bisogno di ulteriore tempo per arrivare sugli scaffali e abbiamo appreso oggi del suo nuovo rinvio al 10 dicembre prossimo, con addio alla finestra di lancio di novembre.

Quante volte è stato rinviato, alla fine dei conti, Cyberpunk 2077? Annunciato a maggio 2012, il gioco era atteso per il 16 aprile 2020 dopo il video che venne mostrato, presentato da Keanu Reeves, all’E3 2019. Successivamente venne rinviato al 17 settembre 2020. Da lì, venne posticipato al 19 novembre. Infine, ha trovato casa nel prossimo 10 dicembre.

Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre

Si tratta quindi di quattro rinvii, che spostano la data di circa otto mesi rispetto a quella che era stata annunciata inizialmente. Non sappiamo se e come questo migliorerà le condizioni di lavoro degli sviluppatori, che secondo il giornalista Jason Schreier stanno vivendo settimane lavorative «anche da cento ore» per la consegna del gioco.

Look, a CDPR dev told me recently that they'd just clocked a 100-hour week. Another (former) dev just told me they saw some of their friends there and they looked "physically ill." So kindly gtfo with the "but but but I work long hours too" responses — Jason Schreier (@jasonschreier) October 27, 2020

Come è facile immaginare, la notizia non è stata presa molto bene dagli appassionati sui social. Solo ieri un fan aveva chiesto all’account ufficiale la conferma della data d’uscita per prendere un giorno libero e godersi il titolo, ottenendo come risposta una ferma rassicurazione sul fatto che non ci sarebbero stati più rinvii. Ovviamente, non sono mancate le battute che si fanno beffe di queste rassicurazioni – comprese quelle della stessa CD Projekt, che commenta con «beh, ca***».

Full confirmation! — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 26, 2020

Our admins right now: pic.twitter.com/LgzpRLAdtU — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Well fu** :( — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

True. 😭 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Damn. Not even a full day old. — CaptainSkids (@CaptainSkidsHD) October 27, 2020

Anche un precedente messaggio, dove CD Projekt annunciava «sta succedendo, niente più rinvii!» non è invecchiato benissimo ed è finito tra le attenzioni degli appassionati. Lo stesso account scrive «se facessimo sparire questo tweet velocemente se ne accorgerebbe qualcuno?»

Would anyone notice if we delete this real quick? ☹️ — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Cyberpunk 2077 arriverà il 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Il gioco sarà anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S e, in futuro, ci saranno versioni apposite per le console next-gen.