Cyberpunk 2077 rischia un altro rinvio? Probabilmente no: facciamo chiarezza

Lo scorso 10 ottobre, Cyberpunk 2077 ha subito l’ennesimo e inatteso rinvio sulla tabella di marcia. Una decisione, quella del team CD Projekt RED, che ha visto il team di sviluppo costretto a posticipare il gioco al prossimo 10 dicembre 2020.

In queste ore, però, avrebbe iniziato a diffondersi una preoccupante voce di corridoio, secondo la quale il gioco si starebbe preparando a un altro ritardo.

Un quartiere di Night City.

Su ResetEra, alcuni utenti avrebbero segnalato che l’immagine di copertina dell’account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 aveva visto “sparire” la data di rilascio dalla foto. In molti hanno quindi fatto un semplice accostamento mentale, immaginando che l’eliminazione della data fosse il preludio alla notizia di un nuovo rinvio del titolo.

Utilizzando la Wayback Machine – ossia l’archivio digitale del World Wide Web che consente di guardare “indietro nel tempo” – è possibile vedere che l’account ha effettivamente cambiato l’immagine dell’intestazione dopo l’annuncio del posticipo a dicembre.

A quanto pare, però, i timori sono del tutto infondati: al momento in cui scriviamo, l’account Twitter ufficiale del gioco ha nuovamente cambiato l’immagine di copertina con la nuova data di rilascio, fissata (fortunatamente) al 10 dicembre. Trovate l’immagine, chiara e lampante, poco più in basso.

Non resta quindi che incrociare tutte le dita e attendere in religioso silenzio la data di rilascio del gioco, si spera per l’ultima volta.

Cyberpunk 2077 avrebbe dovuto uscire su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il 19 novembre 2020, mentre ora è atteso sugli scaffali e negli store digitali a partire dal 10 dicembre prossimo. Il gioco è atteso anche su Google Stadia lo stesso giorno delle altre versioni.

Ma non solo: le edizioni del gioco per PS5 e Xbox Series X del titolo CD Projekt RED arriveranno invece nei negozi nel corso del prossimo anno (in data da destinarsi).