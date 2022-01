Returnal ha appena vinto il GOTY più prestigioso nella famiglia PlayStation

Il 2021 è ormai passato così come il corrispondente anno videoludico e, come da tradizione, molti nomi importanti dell’industria hanno espresso il loro pare per quanto riguarda i migliori giochi usciti durante l’anno appena trascorso.

Questo è anche il caso di Shuhei Yoshida, il capo della divisione PlayStation Indies nonché ex presidente dei PlayStation Studios.

Yoshida qualche giorno fa si era già espresso sul PlayStation Blog con la sua personalissima classifica dei migliori 12 giochi indie del 2021.

Tra i titoli menzionati troviamo ovviamente i super gettonati Hades e Kena: Bridge of Spirits, ma figurano anche altre piccole perle come Death’s Door e Solar Ash.

Su Twitter adesso Yoshida ha pubblicato un post in cui comunica a tutti il suo personale Game of the Year: Returnal, sviluppato dalla talentuosa Housemarque in esclusiva per PS5.

My personal GOTY https://t.co/fc7GdmdvyS — Shuhei Yoshida (@yosp) December 31, 2021

Il titolo della software house recentemente acquisita da PlayStation, ha ottenuto il plauso dalla critica specializzata e anche da parte del pubblico, sebbene non siano mancate le critiche dovute alla sua difficoltà.

Returnal è infatti un roguelike sci-fi a tinte horror che, così come il genere di appartenenza, fa della difficoltà un punto focale nell’andamento dell’esperienza.

È inoltre un altro tentativo di portare il genere, che solitamente è prerogativa delle produzioni più di nicchia, all’attenzione del grande pubblico, che d’altronde era già stato stuzzicato in tal senso dall’immenso successo avuto da Hades.

Nonostante non stupisca che Yoshida abbia eletto un gioco PlayStation come GOTY, c’è comunque da riconoscere il grande fascino di un’esperienza come quella di Returnal, la sua narrazione intrigante e non scontata, il suo peculiare gameplay, nonché il suo deciso utilizzo delle feature next-gen della nuova console di Sony e del suo DualSense.

Ricordiamo inoltre che Returnal ha vinto il premio Best Action agli scorsi The Game Awards 2021 – e ha portato a casa dei premi anche nei nostri SG Awards 2021.

Sembra insomma che si tratti di un gioco che vale la pena recuperare, se siete fortunati possessori della next-gen targata Sony (che rimane tutt’ora introvabile).

Infine, se volete recuperare Returnal, sappiate che il gioco ha da qualche mese ricevuto un sostanzioso aggiornamento che aggiunge delle feature molto attese.