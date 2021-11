La più bella esclusiva PS5 sta per avere un DLC (o magari, un sequel)

Returnal è disponibile ormai da diversi mesi in esclusiva su console PS5, imponendosi come uno dei titoli migliori tra quelli disponibili attualmente su piattaforma Sony.

Il roguelike di Housemarque ha infatti convinto critica e pubblico, al netto di una certa difficoltà ritenuta fin troppo elevata da una certa fetta di giocatori.

Come vi abbiamo però raccontato alcune settimane fa nel nostro speciale dedicato, Returnal è sicuramente un gioco davvero unico, oltre che realmente sorprendente dal punto di vista estetico.

Ora, dopo che lo scorso giugno PlayStation Studios ha annunciato l’acquisizione di Housemarque, sembra proprio che la software house finlandese abbia anticipato il suo prossimo progetto.

Via Twitter, il team ha infatti pubblicato una strana immagine con la scritta “Atropos” e l’hashtag Returnal, quasi a voler anticipare che qualcosa è in dirittura d’arrivo.

Ovviamente, al momento in cui scriviamo non abbiamo ulteriori informazioni al riguardo, ma nulla esclude che il nuovo progetto di Housemarque (che potrebbe tranquillamente essere un DLC del gioco originale apparso su PS5) possa fare capolino in occasione dei prossimi The Game Awards, previsti il 10 dicembre prossimo.

Poco sotto, il tweet in questione:

Sicuramente, la buona accoglienza di Returnal ha contribuito alla messa in cantiere di nuovi aggiornamenti e contenuti, sebbene un sequel sarebbe quasi certamente cosa gradita dalla maggior parte dell’utenza.

Ovviamente, non appena ne sapremo di più sulle novità attualmente in arrivo da Housemarque vi terremo aggiornati.

Se volete saperne di più sul gioco, nella recensione pubblicata su SpazioGames vi abbiamo infatti reso noto che il titolo «è l’opera di Housemarque che osa più di tutte».

Ma non solo: avete letto che alcune settimane fa è stato confermato che Returnal ha ricevuto un nuovo e importante aggiornamento?