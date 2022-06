Return to Monkey Island sarà il capitolo finale della serie: arrivano brutte notizie

Stando alle informazioni rilasciate sul sito ufficiale di Return to Monkey Island, il grande e atteso ritorno della serie di avventure grafiche potrebbe non comportare quello che per molti poteva diventare un nuovo ciclo dell’iconico franchise.

L’iconico franchise di Monkey Island (potete trovare tanti prodotti a tema su Amazon) potrebbe infatti essere ormai giunto alla fine: sembra infatti che dopo questo atteso capitolo, la saga è pronta a dire ufficialmente addio ai suoi fan.

Gli sviluppatori hanno infatti aperto in queste ore il sito ufficiale di Return to Monkey Island, in seguito alla conferma che l’avventura grafica sarà un’esclusiva console temporale per Switch, con tante informazioni su cosa aspettarsi.

Come riportato da GamingBolt, non è però passata inosservata una particolare indicazione: viene infatti segnalato che l’avventura sarà «l’emozionante conclusione della serie Monkey Island».

Sembra dunque che Ron Gilbert abbia intenzione di chiudere ufficialmente con quello che sarebbe l’ultimo capitolo della trilogia di Guybrush Threepwood: stando a quanto segnalato sul sito ufficiale, la saga sembra essere destinata a dire addio con un’ultima grande avventura.

Ricordiamo infatti che Return to Monkey Island sarà il sequel diretto delle prime due avventure, dato che sarà curato direttamente dallo stesso autore: significa che le altre avventure della serie uscite dopo LeChuck’s Revenge non sono da considerarsi canoniche.

Questo significa che ci sarà dunque una cura particolare per una degna risoluzione e per un ultimo capitolo in grade stile: se non dovessero esserci ripensamenti, vorrà dire che i fan dovranno godersi il breve ma intenso ritorno di Monkey Island.

Qualora dovessero arrivare ulteriori comunicazioni in tal senso o eventuali chiarimenti da parte degli stessi sviluppatori, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine: ricordiamo che al momento non è stata pubblicata una data d’uscita definitiva, ma il lancio è comunque previsto entro la fine dell’anno.

In ogni caso, gli sviluppatori hanno voluto garantire che sarà un capitolo accessibile anche a tutti coloro non abbiano mai giocato i primi titoli della serie, ma che ovviamente soddisferà chi ha atteso questa conclusione così a lungo.

Va comunque detto che il reveal non è stato esente da critiche: alcuni fan non hanno infatti apprezzato il nuovo stile grafico, al punto che Ron Gilbert non ha potuto fare a meno di nascondere di essere rimasto «triste» in seguito alle reazioni.