Return to Monkey Island esce dall’ombra e svela la carta della nostalgia

A inizio aprile è stata confermata la lavorazione di Return to Monkey Island, nuovo capitolo della serie in arrivo nel 2022: ora, Ron Gilbert e Dave Grossman hanno svelato nuovi dettagli sul ritorno del franchise di avventure grafiche targate LucasArts.

Distaccandosi da titoli più moderni come la serie Syberia (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), il nuovo Monkey Island riprende la tradizione classica del genere dei punta e clicca.

Prodotto da Terrible Toybox in collaborazione con Devolver Digital e Lucasfilm Games, il gioco è atteso entro e non oltre la fine dell’anno.

Ora, come riportato da The Verge, Return to Monkey Island torna a mostrarsi in nuovi screen inediti, oltre ad offrire i primi dettagli del gameplay.

Da quello che è stato possibile intuire anche del primo trailer, il gioco sarà un sequel di Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, un capitolo molto amato dai fan.

«Volevamo dare vita a un Monkey Island buono e autentico, che potesse davvero soddisfare la fame dei giocatori per una nuova avventura», hanno spiegato Gilbert e Grossman.

E ancora, «molte persone non hanno mai giocato a Monkey Island ma ne hanno sentito parlare. Volevamo quindi creare qualcosa che fosse accessibile anche a questi giocatori, in modo che possano entrare nel mondo di Monkey Island e non sentirsi esclusi».

Inoltre, è arrivata anche la conferma della collocazione temporale dell’avventura: «volevo che il gioco iniziasse proprio alla fine di Monkey Island 2, quando si entra in quel parco divertimenti. Volevo che il gioco prendesse il via proprio da quel momento esatto».

Per concludere, Gilbert ha aggiunto: «ogni volta che scegliamo le persone da portare nel progetto, discutiamo con loro della segretezza, di quanto sia importante per lo sviluppo stesso, spieghiamo a tutti quali erano i nostri piani di lancio, incluso lo ‘scherzo’ del primo aprile».

Graficamente, il nuovo capitolo non offrirà uno stile basato sui classici pixel, come i vecchi capitoli: «il look che si vede nel trailer è abbastanza rappresentativo di ciò che sarà lo stile estetico del gioco vero e proprio».

Return to Monkey Island sarà disponibile entro la fine di quest’anno, sebbene al momento non è stata resa nota la data di uscita esatta.

Per chi non lo sapesse il gioco era stato annunciato durante la giornata del Pesce d’Aprile, sebbene la cosa era stata ovviamente presa per uno scherzo.

Nel frattempo, i fan di Monkey Island si possono in ogni caso accontentare di rimasterizzazioni e collection, che comunque cosa buona e giusta.