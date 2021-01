Resident Evil Village, primi dettagli sulla seconda demo

Capcom ha condiviso stanotte i primi dettagli sulla seconda demo di Resident Evil Village, il prossimo capitolo della saga survival horror.

Il titolo ha già ricevuto stanotte una demo a sorpresa a margine del Resident Evil Showcase, un appuntamento online in cui lo sviluppatore giapponese ha rivelato informazioni come la data d’uscita del gioco e l’esistenza del multiplayer Re:Verse.

La prima demo, Maiden, ha – come vi abbiamo raccontato – un gameplay basico, rivelandosi qualcosa alla stregua di una presentazione visiva dell’atmosfera che troveremo nel prodotto principale.

La seconda demo, invece, sarà molto più ricca di contenuti quando arriverà nel corso della primavera e su tutte le altre piattaforme (mentre Maiden è disponibile solo su PS5).

From the dev team: “We created the MAIDEN demo as a surprise for PS5 players to show just how far we can push the PS5 to its limits- that’s why we’ve added ‘Visual Demo’ to the title. For those of you who are looking for a meatier gameplay demo… please stay tuned!”

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) January 22, 2021