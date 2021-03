Resident Evil Village, requisiti PC e data per la beta di Re:Verse

Capcom Japan ha appena annunciato i requisiti di sistema necessari per poter giocare Resident Evil Village, l’ottavo capitolo principale della famosa serie survival horror, sul vostro PC.

La software house in questi giorni sta preparando il terreno per l’imminente uscita del gioco: giusto ieri vi avevamo riportato come la compagnia aveva parlato delle tante tipologie di approccio possibili su Village, consigliando anche di recuperare anche i vecchi titoli della serie.

Come riportato da Twinfinite, nella giornata odierna Capcom ha inoltre diffuso i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Resident Evil Village sul sito ufficiale dedicato al gioco.

I dati tecnici sono stati diffusi solo in giapponese, ma una traduzione inglese è stata resa disponibile dall’insider Dusk Golem su Twitter:

For full chart (left is Minimum, Right is Recommended, in the Recommended chart the right-most column is for Ray Tracing on, the column left of it is Ray Tracing turned off): pic.twitter.com/pxHovWa8Bp — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 22, 2021

Con le impostazioni minime consigliate, che vedrete nel riquadro a sinistra, dovreste essere in grado di giocare a Resident Evil Village alla risoluzione 1080p e 60fps, anche se in aree del gioco più grandi si potrebbero osservare dei cali di frame rate.

Se invece vorrete utilizzare il ray tracing, sarà necessario disporre almeno di una scheda grafica RTX 2060 o Radeon RX 6700 XT.

Sempre sul proprio sito ufficiale, con informazioni questa volta accessibili anche agli altri paesi, incluso il nostro, è stata inoltre annunciata la data dell’open beta di Resident Evil Re:Verse, la modalità multiplayer inclusa su Village.

Per il territorio italiano sarà possibile scaricare la beta a partire dalle 2:00 del 6 aprile, mentre sarà possibile giocarci dalle 8:00 dell’8 aprile fino alle 8:00 dell’11 aprile.

Sarà inoltre possibile giocarla su tutte le piattaforme per cui è prevista l’uscita del gioco: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC (via Steam), anche se viene specificato che le console next-gen non avranno una versione dedicata ed utilizzeranno semplicemente le versioni PS4 e One in retrocompatibilità.

Dovrete inoltre assicurarvi di essere in possesso di un Capcom ID e di aver collegato quell’account alla console da voi scelta.

A breve inoltre potrebbe arrivare l’attesa seconda demo di Resident Evil Village, dedicata naturalmente all’avventura horror principale.

Se siete invece curiosi di saperne di più su Resident Evil Re:Verse, non dimenticatevi di dare un’occhiata alla nostra anteprima della beta.