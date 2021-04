Resident Evil Village, svelato vero il ruolo di Lady Dimitrescu

I giocatori hanno da poco avuto modo di saggiare la prima demo gameplay di Resident Evil Village, in attesa dei prossimi appuntamenti previsti nei prossimi giorni.

Ora, via PlayStation Blog, sono state pubblicate alcune nuove informazioni sul gioco, in particolare sulla villain nota come Lady Dimitrescu, la quale pare inseguirà Ethan Winters attraverso i corridoi del suo castello, in modo del tutto simile a quanto visto con il celebre Mr. X visto in Resident Evil 2 Remake.

La Vampire Lady dell’ottavo capitolo del franchise di Biohazard inseguirà infatti Ethan a passo lento, brandendo una mano artigliata potenzialmente letale a una distanza ravvicinata.

Non è ancora noto se saremo in grado di ferirla per rallentare la sua avanzata, sebbene sul blog è possibile leggere a chiare lettere che l’unica cosa saggia da fare, una volta che ce la troveremo di fronte, sarà quella di scappare a gambe levate.

Insomma, nonostante non ci sia stato ancora modo di provarlo con mano (la demo dedicata al “castello” dovrebbe fugare ogni dubbio), pare proprio che l’approccio di Lady Dimitrescu sia quello dei vari stalker in stile Nemesis, concepiti con l’obiettivo di rendere la vita del protagonista ancora più difficile e ostica durante le varie fasi esplorative.

Ricordiamo che Lady Dimitrescu (sempre che la pronuncia del suo nome sia quella giusta) è diventata in breve tempo un vero e proprio meme vivente, in grado di dare vita a cosplay realmente sorprendenti.

Sulle pagine di SpazioGames trovate anche le quattro cose che non ci sono piaciute nella demo di Village, oltre alla classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della saga di Resident Evil.