PlayStation starebbe lavorando ‘al suo Xbox Game Pass’

Sony Interactive Entertainment avrebbe attualmente nei piani la “risposta” al popolare servizio Xbox Game Pass di Microsoft.

Ne è certo il creatore di God of War e Twisted Metal, David Jaffe, il quale ha affermato di aver discusso della cosa con alcune fonti all’interno di PlayStation. Il colosso sarebbe infatti pronto a rispondere alla popolarità del servizio in abbonamento di Xbox (via VGC).

Al momento non è chiaro se e quando Sony annuncerà il “suo” Game Pass, sebbene è probabile che un’eventuale annuncio ufficiale al riguardo sarà preceduto dalle consuete notizie ufficiose da parte della compagnia.

Game Pass è stato lanciato a giugno 2017 ed è diventato negli ultimi mesi il perno centrale per il business dei videogiochi della Casa di Redmond. Il servizio offre infatti ai giocatori Xbox e PC l’accesso a centinaia di titoli, inclusi molti giochi originali al Day One, con un numero crescente disponibile anche su dispositivi Android tramite cloud.

Sony ha affermato in più occasioni che il modello di Game Pass non avrebbe funzionato su PlayStation. Parlando con GamesIndustry.biz lo scorso settembre, il capo di SIE Jim Ryan dichiarò infatti che un sistema di abbonamento sarebbe insostenibile per PlayStation Studios, visto che i budget di gioco first-party arrivano a far spendere alla compagnia oltre 100 milioni di dollari.

Vero anche che, come spiegato in un recente editoriale che trovate sulle nostre pagine, se Sony non risponde al Game Pass, l’impero PlayStation potrebbe crollare.

Ricordiamo che lo scorso mese di marzo ben 20 giochi Bethesda sono arrivati su Game Pass, tra cui DOOM, DOOM 3, Fallout New Vegas, Prey e moltissimi altri.