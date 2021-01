Resident Evil Village, primo gameplay e multiplayer in arrivo: ecco la data

Capcom ha annunciato la data di un Resident Evil Showcase, un appuntamento digitale nel quale mostrerà per la prima volta il gameplay di Resident Evil Village.

L’appuntamento è stato annunciato per le nostre ore 23:00 del prossimo giovedì 21 gennaio, come svelato sui social in una breve clip.

A condurre l’appuntamento saranno i producer di Resident Evil e la presentatrice Brittney Brombacher, per quello che sarà «un tour guidato» nell’atteso ottavo capitolo della serie principale.

Don’t miss the #REShowcase on January 21st at 2:00 PM Pacific! Join Resident Evil producers and our host, Brittney Brombacher (@BlondeNerd), on a guided tour of Resident Evil Village, including a new trailer, first-ever gameplay, and more Resident Evil news! pic.twitter.com/aaZGPfE9cA — Resident Evil (@RE_Games) January 14, 2021

Al momento non ci è dato sapere della durata della trasmissione, ma sappiamo che saranno della partita i seguenti materiali:

un nuovo trailer di Resident Evil Village

il primo gameplay

altre news da Resident Evil

A giudicare dall’ultima voce, in particolare, potrebbe essere presentato persino un nuovo capitolo della serie, il tanto vociferato Revelations 3 – pista plausibile, visto il nome “generico” dello showcase -, oppure la componente multiplayer di Resident Evil Village che era spuntata in un recente leak.

Quest’ultima pista è corroborata dall’apparizione sul sito ufficiale di Resident Evil dell’apertura delle iscrizioni in data odierna alla beta multigiocatore di un prodotto destinato a celebrare il 25esimo anniversario della saga survival horror.

La beta, per un gioco mai visto prima che si presume essere il multiplayer di Village (similmente a Resistance per Resident Evil 3), sarà giocabile su PS4 e Xbox One così come sulle nuove console tra il 28 e il 31 gennaio, e sarà per 4-6 giocatori a sessione.

Non è da escludere, considerando che il gioco è previsto per l’inizio del 2021, che venga sganciata anche la data d’uscita di Resident Evil Village nel corso del prossimo evento.

Lo stesso leak di cui sopra menzionava un lancio nel mese di aprile e, visti i tempi così stretti, potremmo essere vicini all’annuncio.

Infine, c’è da mettere il marchio dell’ufficialità sul tentativo di portare Village pure su PS4 e Xbox One, preannunciato all’ultimo Tokyo Game Show ma mai formalizzato.