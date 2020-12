Resident Evil Village Online? Una roadmap suggerisce la cosa

Un recente attacco hacker ai danni di Capcom ha visto emergere online con davvero troppo anticipo una valanga di informazioni sul prossimo e atteso Resident Evil Village, incluso a quanto pare il finale dell’avventura principale.

Come vi abbiamo reso noto nelle scorse ore, su SpazioGames non riporteremo alcun video o informazione specifica sulla storia del gioco, al fine di non rovinare la sorpresa a nessuno (inclusi noi stessi).

Ora, via Reddit sarebbe però emersa un’informazione slegata alla trama che lascerebbe intendere che l’ottavo capitolo della saga di Biohazard possa ricevere un corposo comparto multigiocatore online, con tanto di contenuti a pagamento (e non) rilasciati nel corso dei mesi.

Una roadmap visionabile poco sotto mostra infatti tre pacchetti di contenuti in arrivo a marzo, giugno e settembre del prossimo anno, contenenti armi, personaggi, mappe e modalità di gioco multiplayer (tra cui anche un’opzione 3 vs 3 e una riguardante tre squadre da due giocatori ciascuna).

Ovviamente, Capcom non ha ancora confermato ufficialmente la presenza di comparto multiplayer online per il suo prossimo survival horror, ragion per cui prendete tutto con la dovuta cautela.

Se vi va date un’occhiata anche alla nostra anteprima di Resident Evil Village, nella quale trovate tutti i dettagli relativi al gameplay e ai personaggi del nuovo capitolo in arrivo (inclusi quelli sul protagonista Ethan e sull’enigmatico Chris Redfield). Il gioco, vi ricordiamo, erediterà la visuale in soggettiva vista nel precedente Resident Evil VII.

Resident Evil Village è previsto in uscita su PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021. Il gioco potrebbe infine on vedere la luce console PS4 e Xbox One, come si era largamente vociferato nei mesi scorsi.