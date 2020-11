Resident Evil Village: leak per demo, DLC e multiplayer: esce ad aprile?

Un nuovo leak sta mettendo in crisi i piani di Capcom per l’inizio della next-gen, spifferando a destra e a manca contenuti che avrebbero dovuto restare segreti almeno per un altro po’.

Lo studio giapponese ha confermato di aver subito una perdita di dati la scorsa settimana e questo sembra dare una vena importante di autenticità a quanto stiamo per riportare.

Resident Evil Village è tra i giochi più colpiti dal leak, dal momento che tutti i programmi dell’etichetta nipponica sono stati sviscerati in quest’occasione.

Ci sarebbe una demo in programma tre settimane prima del lancio del gioco completo, che avverrebbe nel tardo aprile. I pre-order verrebbero aperti a gennaio.

Inoltre, sarebbe prevista una modalità chiamata Dominion che fungerebbe, similmente a quanto accaduto con Resistance per Resident Evil 3, da multiplayer di Village.

Un DLC chiamato Ethan’s Trauma Pack sarebbe inoltre previsto come parte dell’edizione Digital Deluxe o acquistabile a parte ad un prezzo di $25.

Questo add-on parrebbe fortemente orientato alla storia e potrebbe fungere da ponte narrativo con Resident Evil 7, a giudicare dalla descrizione:

“Tre anni dopo – Anche se è tornato ad una vita pacifica, l’incubo di Ethan non è finito. Gli eventi di Villa Baker sono stati così straordinari che gli hanno lasciato una cicatrice indelebile nella sua mente. Visioni del passato lo seguono dovunque, persino in questo caso. Ethan si è preso una pausa dal suo passato abominevole e potrai costruire un nuovo futuro con la tua famiglia?”

Il tema di Ethan e di come sia finito in quel villaggio è stato già trattato da Capcom, anche se è evidente come ci sia ancora tanto da scoprire.

Il leak punta infine ad un lancio anche su PS4 e Xbox One, dettaglio sul quale la stessa software house aveva aperto a sorpresa al Tokyo Game Show Online.