Resident Evil Village quindi esce su PS4 e Xbox One o no?

Da quando Resident Evil Village è stato annunciato, Capcom ha parlato di un gioco pensato per la next-gen – ma alcuni appassionati si erano domandati per quali caratteristiche non potesse girare anche sulle console di vecchia generazione. Dopo il leak delle scorse ore, l’idea che il ritorno di Ethan possa vedere la luce anche su PS4 e Xbox One si era fatta più convinta che mai, visto che queste due piattaforme venivano citate apertamente tra i documenti trapelati.

Tuttavia, proprio oggi sono emersi anche i documenti dell’ente brasiliano corrispondente del nostro PEGI, che si occupa di analizzare i contenuti dei giochi per indicare la fascia d’età raccomandata per la loro fruizione. Inserendo Resident Evil Village nei suoi archivi, l’ente locale ha citato unicamente PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S come piattaforme a cui l’horror sarebbe destinato – ribadendo così che sarebbe un progetto solo next-gen.

Resident Evil Village sarà in soggettiva come il precedente

A questo punto sarebbe da capire se potremmo aspettarci un uscita nel 2021 solo sulle nuove console, con una su PS4 e Xbox One che potrebbe arrivare a qualche mese di distanza. In caso contrario, le informazioni contenute nel leak di queste ore non erano completamente corrette – o Capcom avrebbe dato mandato di non parlare ancora apertamente di un possibile approdo sulle vecchie piattaforme agli enti che analizzano l’horror.

Come sempre, su SpazioGames seguiremo da vicino l’evolversi delle vicende di Resident Evil Village. Il gioco, vi ricordiamo, sarà erede diretto di Resident Evil VII e manterrà la sua visuale in soggettiva, portandovi in uno scenario che dà titolo all’opera e che, promettono gli sviluppatori, sarà una parte fondamentale della storia.