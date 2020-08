Resident Evil Village, novità ancora previste per agosto

Nelle scorse settimane abbiamo riportato come Resident Evil Village avrebbe riservato novità per gli appassionati nel corso di agosto.

Con appena sei giorni rimasti per la fine del mese, però, un po’ abbiamo iniziato a dimenticarcene, un po’ a dubitarne.

Tuttavia, consultando il sito ufficiale della serie, è ancora possibile ritrovare un barlume di speranza per questo secondo reveal.

Come affermato sul portale, infatti, notizie relative al gioco presentato soltanto a giugno per PC, PS5 e Xbox Series X sono ancora programmate per molto presto.

«Prossimo update in arrivo ad agosto 2020», si legge sul sito del franchise, sebbene manchino riferimenti più precisi.

Ora che siamo alla fine del mese e Sony non ha ancora annunciato il suo prossimo evento (il gioco era stato presentato insieme a PS5), quale altra sponda mediatica potrebbe avere Capcom?

Ebbene, soltanto un evento è rimasto calendarizzato per agosto, e questo è la Gamescom Opening Night Live di Geoff Keighley.

Appare molto probabile, quindi, che sarà in quella sede che scopriremo di più sul titolo, che potrebbe fare parte della lista dei 38 giochi previsti per la manifestazione.

L’appuntamento con la Opening Night Live della Gamescom è per giovedì, 27 agosto, alle nostre ore 20:00.