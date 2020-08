Gamescom: Geoff Keighley svela cosa vedremo alla Opening Night Live

Giovedì 27 agosto sarà il giorno della Opening Night Live della Gamescom 2020. Sappiamo che quest’anno ha cambiato decisamente gli appuntamenti con le grandi fiere videoludiche ai quali eravamo abituati, e quella di Colonia non fa eccezione. Ciò nonostante, Geoff Keighley è riuscito a organizzare comunque una serata di gala di apertura per la manifestazione, della quale ha anticipato alcuni dettagli.

L’appuntamento, che si terrà alle ore 20.00 italiane, sarà in diretta live da uno studio presso Los Angeles, senza pubblico, per rispettare al massimo le misure di sicurezza per la pandemia da COVID-19. Inoltre, la durata sarà di circa due ore e allo stato attuale la scaletta presenterà 38 diversi giochi, da 18 publisher.

A few things on #OpeningNightLive for Thursday:

– Show is LIVE from a studio in Los Angeles. We're being very careful, no live audience.

– Currently 38 games in the show from 18 different publishers.

– Expected run time: 2 hours.

More to share in coming days!

— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 23, 2020